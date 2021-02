Cegła to jej specjalność. Jakie atuty ma kolejna rywalka Igi Świątek?

23-letnia Fiona Ferro osiągnęła już swój najlepszy wynik w karierze w Australian Open. W I rundzie pokonała Czeszkę Katerinę Siniakową 6:7, 6:2, 6:4, a w kolejnej rozstawioną z numerem siedemnastym, reprezentantkę Kazachstanu Elenę Rybakinę 6:4, 6:4.

Cegła to jej specjalność

Przed rokiem zajmująca obecnie 46 miejsce w rankingu WTA (najwyżej była na 42 pozycji) w Melbourne w I rundzie pokonała Belgijkę Alison Van Uytvanck 6:2, 6:1, by potem gładko ulec Chince Qiang Wang 1:6, 2:6. Potem Francuzka bardzo dobrze spisała się na turnieju Roland Garros, gdzie dotarła aż do czwartej rundy, co było jej najlepszym wynikiem w historii występów w turniejach wielkoszlemowych. W niej przegrała z finalistką turnieju - Sonią Kenin. Wcześniej Francuzka pokonała Amerykankę Heather Watson, reprezentantkę Kazachstanu Elenę Rybakinę oraz Rumunkę Patricię Marię Tig.

Właśnie korty ziemne to jest specjalność Ferro. W 2020 roku miała na nich bilans: 15 zwycięstw oraz jedna porażka. A w sumie w całej karierze na cegle ma 62 proc. zwycięstw (167-101). Dla porównania na kortach twardych oraz trawie ma bilans odpowiednio: 48 i 45 proc. wygranych.

Ferro dwa razy wygrywała turnieje rangi WTA. Oczywiście na kortach ziemnych. W 2019 roku w Lozannie w finale pokonała Francuzkę Alizę Cornet 6:1, 2:6, 6:1. Rok później zwyciężyła w turnieju w Palermo Open z Estonką Anett Kontaveit 6:4, 6:4. Ma też mniejsze sukcesy, takie jak cztery wygrane turnieje rangi ITF (trzy na ziemi i jeden na kortach twardych w hali).

Ferro urodziła się w Libramont-Chevigny w Belgii. Jej ojcem był Francuz z włoskim paszportem, a matką Belgijka. Rodzice przenieśli się do Francji, gdy miała rok. W tenisa zaczęła grać w wieku siedmiu lat. Podpatrzyła dwóch swoich braci, którzy również uprawiali tę dyscyplinę sportu. Została mistrzynią Francji dziewcząt w kategoriach 12-13 lat, 15-16 lat i 17-18 lat. Od grudnia 2019 roku jej trenerem jest Emmanuel Planque, który prowadził m.in. Lucasa Pouille'a.

W wieku zaledwie 16 lat zadebiutowała w turnieju juniorskim wielkiego szlema - we French Open. A dwa lata później już wśród seniorek i w I rundzie odpadła z Niemką Sabine Lisicki.

Z Igą Świątek będzie to jej pierwszy pojedynek w karierze. Zaplanowany on jest na piątek.

Świątek nie wiedziała z kim zagra

Polka nawet nie wiedziała, z kim zmierzy się walce o czwartą rundę Australian Open. Na pomeczowej konferencji prasowej przyznała, że nawet nie patrzyła w drabinkę. - Nie grałam przeciwko niej i nie widziałam zbyt wielu jej spotkań, dlatego po prostu będę słuchała trenera, który z pewnością będzie miał plan taktyczny. O tym będziemy rozmawiać przed kolejnym meczem, a obecnie się na tym nie skupiam. Nawet specjalnie nie patrzyłam na drabinkę i po zakończeniu swojego spotkania wciąż nie wiedziałam, z kim będę grała w kolejnej rundzie - mówiła Polka po zwycięskim meczu z Włoszką Camilą Giorgi 6:2, 6:4.