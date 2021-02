Po pytaniu Iga Świątek westchnęła, a potem powiedziała: Myślałam, że będę miała spokój

Iga Świątek uczestniczyła w pierwszej konferencji prasowej podczas Australian Open 2021. - Jedno z pierwszych pytań, jakie otrzymała, wywołało u niej westchnienie - czytamy w "The Guardian". Jeden z dziennikarzy zapytał zwyciężczynię Roland Garros, jakie jest największe zaskoczenie wynikające z bycia mistrzynią wielkoszlemową. - Największe zaskoczenie nie jest tak naprawdę zbyt pozytywne - zaczęła Świątek, którą cytuje brytyjski dziennik.

Iga Świątek o presji i oczekiwaniach

- Zawsze wyobrażałem sobie, że gdy wygram turniej Wielkiego Szlema, będę się cieszyła tym przez resztę życia, będę miała w sobie spokój wynikający ze świadomości, że wygrałam już turniej Wielkiego Szlema i osiągnęłam swój cel. Prawda jest taka, że ludzie tacy nie są. Po prostu chcą więcej. Czuję oczekiwania, mimo że na Roland Garros zrobiłam coś wspaniałego. Zasadniczo chcę więcej. Czuję większą presję. Czuję też, że trudno jest się na to przygotować - wyjaśniła 19-latka.

Jeszcze rok temu Polka należała tylko i aż do grona najbardziej perspektywicznych przedstawicielek nowej generacji kobiecego tenisa. Od października ubiegłego roku jest już mistrzynią wielkoszlemową. W wieku 19 lat została najmłodszą tenisistką, która wygrała Roland Garros od czasu triumfu Moniki Seles w 1992 roku i pierwszą, która dokonała tego bez straty seta od czasu zwycięstwa Justine Henin w 2007 roku.

Cieszyć się turniejem

Świątek zmierzy się w poniedziałek w pierwszej rundzie Australian Open z Holenderką Arantxą Rus, 74. zawodniczką rankingu WTA. - Właściwie czuję większą presję niż zwykle. Na korcie czuję się trochę inaczej, bo ludzie nie traktują mnie już jak kogoś nieznanego i słabszego. Muszę się do tego przyzwyczaić - przyznała. - Ale chcę, żeby było tak samo. Chcę cieszyć się turniejem. Spróbuję obniżyć swoje oczekiwania i pamiętać, że nie ma znaczenia, czy jestem słabsza, czy nie, wszyscy startują z tej samej pozycji, gdy są na korcie. Mam zamiar nad tym pracować - stwierdziła, cytowana z kolei przez agencję Reuters.

W ewentualnej czwartej rundzie Australian Open Polka może zmierzyć się z Simoną Halep, z którą podczas ostatniego Roland Garros rozegrała najlepsze dotąd spotkanie w karierze. Rozbiła Rumunkę w czwartej rundzie 6:1, 6:2. 19-latka powiedziała, że na razie o tym nie myśli i cieszy się drobiazgami. - Staram się cieszyć tym, że tu jestem, zapomnieć o turnieju, zapomnieć o swoich treningach, po prostu żyć chwilą i być szczęśliwą, że mogę podróżować i być tutaj - przyznała.

Polka wzięła ostatnio udział w Melbourne w turnieju Gippsland Trophy. Najpierw wygrała z Kają Juvan ze Słowenii, a następnie przegrała w 1/8 finału z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. - Myślę, że lepiej byłoby dla mnie rozegrać kilka spotkań więcej przed Wielkim Szlemem. Mam nadzieję, że podczas Australian Open wejdę w dobry rytm i będę grała dobrze - zakończyła.

Zmiana nastawienia

Iga Świątek imponuje dojrzałością. Jej słowa z konferencji świadczą o dużej samoświadomości. Zmiany widać także na korcie. Pamiętam, jak 19-latka zachowywała się we wrześniu podczas meczu drugiej rundy US Open z Sachią Vickery. Nie kryła irytacji, gdy jej nie szło. Pokazała wiele negatywnych emocji. Kilka miesięcy później w Melbourne, w spotkaniu z Aleksandrową, było zupełnie inaczej. Choć Polka nie była w stanie przeciwstawić się Rosjance, nie okazywała rozczarowania. Była skupiona i świadoma, że to po prostu nie jest jej dzień. Ta zmiana to zapewne efekt pracy z psychologiem Darią Abramowicz, która od ponad roku należy do teamu tenisistki z Raszyna.