Naomi Osaka nie wyszła na kort w Melbourne. "Przepraszam"

Naomi Osaka dotychczas w Australii wygrała trzy spotkania. Pokonała Francuzkę Alize Cornet 6:2, 6:2, Brytyjkę Katie Boulter 3:6, 6:3, 6:1 oraz w ćwierćfinale Rumunkę Irinę Begu 7:5, 6:1.

Osaka: Mam dręczącą kontuzję

Teraz Japonka nie chciała ryzykować poważniejszego urazu przed rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju wielkoszlemowym Australian Open i nie przystąpiła do sobotniego meczu półfinałowego z Belgijką Elise Mertens.

- Przepraszam kibiców tenisa i organizatorów turnieju, ale muszę się wycofać. Mam dręczącą kontuzję i biorąc pod uwagę, że na horyzoncie jest Australian Open, muszę być ostrożna. Nie mogę się bowiem doczekać rywalizacji w przyszłym tygodniu [pierwsze mecze już w poniedziałek - red.] - mówi Osaka dla wtatennis.com.

W efekcie Mertens bez gry awansowała do finału. W niedzielę (godz. 2.30) zmierzy się w nim z Estonką Kaią Kanepi, która w drugim półfinale pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:3, 7:6 (8:6).

To nie pierwszy raz, gdy Osaka wycofuje się z gry w trakcie turnieju. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku zrezygnowała w walki w finale WTA Premier 5 w Nowym Jorku z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Swoją decyzję tłumaczyła kontuzją uda.

Co ciekawe, niewiele zabrakło, by Osaka nie zagrała wówczas już w półfinale tego turnieju. Chciała się wycofać, by zaprotestować przeciwko dyskryminacji rasowej. Organizatorzy przenieśli wtedy półfinały z czwartku na piątek i przekonali Japonkę do walki o finał.