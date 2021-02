Gdzie i o której obejrzeć pierwszy mecz Igi Świątek w Australian Open? Transmisja TV, stream online

Dla Igi Świątek to będzie drugi start w 2021 roku. Wcześniej Polka, rozstawiona z numerem 15. brała udział w turnieju WTA w Melbourne. W 1/8 finału Świątek przegrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 4:6, 2:6 i pożegnała się z turniejem.

Świątek – Rus. Polka ma szansę na rewanż

Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie Australian Open z Holenderką Arantxą Rus. Polka będzie miała okazję zrewanżować się rywalce za porażkę w zeszłym roku. Wówczas na korcie Foro Italico w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rzymie Rus pokonała Świątek 7:6 (7:5), 6:3. Warto wspomnieć, że po tym turnieju Iga Świątek wygrała French Open. 17. rakieta w rankingu WTA jest wymieniana w gronie faworytów do wygrania pierwszego turnieju wielkoszlemowego w sezonie 2021.

W poniedziałek przed Świątek i Rus na kort 1573 Arena w Melbourne wyjdzie Kanadyjczyk Milos Raonić oraz Argentyńczyk Federico Coria. Podczas sobotniej konferencji prasowej Iga Świątek zwróciła uwagę na to, że zagrała tylko dwa mecze o stawkę przed Australian Open. – Nawet jeśli te spotkania nie były najlepsze w moim wykonaniu, to myślę, że dzięki nim podczas Australian Open będzie mi łatwiej rywalizować i skupić się na swojej grze. Idealnym scenariuszem byłoby zagranie kilka spotkań więcej przed Wielkim Szlemem, ale ze względu na pandemię nie było to możliwe. Trzeba się z tym pogodzić – mówiła Polka. Świątek chce poprawić swój wynik z zeszłego roku: wówczas tenisistka odpadła w czwartej rundzie turnieju Australian Open.

Gdzie i kiedy obejrzeć mecz Igi Świątek?

Prawa do transmitowania meczów Australian Open w Polsce ma wyłącznie Eurosport. Mecz Iga Świątek - Arantxa Rus odbędzie się 8 lutego 2021 roku. Polka wyjdzie na kort z Holenderką około godziny 3:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na Eurosporcie 1 i w aplikacji Eurosport Player.