Pewne zwycięstwo Huberta Hurkacza! Polak kontynuuje zwycięską serię

Hubert Hurkacz (29. ATP) jest w dobrej formie na początku nowego sezonu. Kilkanaście dni temu zwyciężył w turnieju w amerykańskim Delrey Beach. Po przejściu kwarantanny w Melbourne przystąpił do imprezy ATP 250 Great Ocean Road Open. Z racji rozstawienia z numer trzecim Polak miał w pierwszej rundzie wolny los. W drugiej rywalizował z Mikaelem Torpegaardem (193. ATP) z Danii. Był zdecydowanym faworytem tego spotkania.

W pierwszym secie obaj zawodnicy długo utrzymywali własne podania. Aż do stanu 5:4 dla Hurkacza, gdy Polak wykorzystał pierwszą piłkę setową przy serwisie rywala i zamknął partię wynikiem 6:4. W drugim secie nasz tenisista szybko przełamał Torpegaarda i wyszedł na prowadzenie 3:0. Miał potem szanse na drugie przełamanie, ale ich nie wykorzystał. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na losy spotkania. Hurkacz zwyciężył w drugiej partii 6:3.

Pewne zwycięstwo Hurkacza

23-latem z Wrocławia grał bardzo pewnie i równo. Dobrze serwował. Duńczyk nie miał przy jego podaniu ani jednego break-pointa. To piąte zwycięstwo Hurkacza w tym roku. Wcześniej wygrał cztery spotkania na drodze do tytułu w Delrey Beach. W nowym sezonie nie poniósł jeszcze ani jednej porażki. Po środowej wygranej został nowym liderem rankingu ATP Race. To system rankingowy, który obowiązuje tylko do końca danego sezonu. Na jego podstawie zawodnicy kwalifikują się do kończącego rozgrywki Turnieju Mistrzów.

Hurkacz jest już w 1/8 finału w Melbourne. W kolejnym meczu zmierzy się z lepszym z pary: Robin Haase (Holandia, 198. ATP) - Pablo Cuevas (Urugwaj, 70. ATP). Transmisje w Polsacie Sport. Występ w turnieju ATP 250 Great Ocean Road Open to dla tenisistów forma przygotowań do Australian Open. Wielkoszlemowa impreza startuję już w najbliższy poniedziałek 8 lutego.