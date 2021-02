Iga Świątek wraca do gry! Gdzie i kiedy oglądać polską tenisistkę? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Dla Igi Świątek turniej w Melbourne będzie pierwszym od wygranej w turnieju Roland Garros w październiku 2020 roku. Polka została rozstawiona w turnieju Gippsland Trophy z numerem szóstym. Jej pierwszą rywalką w drugiej rundzie będzie Słowenka Kaja Juvan.

Świątek – Juvan. Polka zmierzy się ze swoją przyjaciółką

Obie tenisistki znają się od lat i się przyjaźnią. Polka ze Słowenką zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich młodzieży w 2018 roku w Buenos Aires. Wówczas Kaja Juvan wygrała także w singlu, więc stolica Argentyny była dla niej podwójnie złota. Wcześniej drogi Świątek i Juvan krzyżowały się w rozgrywkach juniorskich. Największym sukcesem najbliższej rywalki Świątek jest druga runda w turniejach US Open oraz Roland Garros.

Po kontuzji Magdy Linette Świątek będzie jedyną Polką, która wystartuje w tym roku w turnieju w Melbourne. Iga w pierwszym turnieju w 2021 roku będzie występowała w stroju, na którym jest widoczne logo jej nowego sponsora – firmy PZU. W ostatnich dniach Świątek odbywała obowiązkową kwarantannę, w czasie której trenowała z Ukrainką Eliną Switoliną. - Podczas kwarantanny mogłam ćwiczyć i wychodzić przez pięć godzin dziennie. Byłam jednym ze szczęśliwców – mówiła wówczas tenisistka. Teraz Polka powalczy o wygraną w turnieju w Melbourne, którego pula nagród wynosi 565,5 tys. dolarów.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek?

W grudniu 2020 roku Canal+ poinformował, że nabył prawa do transmitowania turniejów WTA do 2026 roku. To zatem oznacza, że najbliższy mecz z udziałem Igi Świątek będzie dostępny do obejrzenia w telewizji. Mecz Świątek-Juvan rozpocznie się 2 lutego 2021 roku około godziny 6-7 rano polskiego czasu. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport. Stream z kolei będzie dostępny na platformie Player.pl, NC+GO oraz na stronie pl.canalplus.com.