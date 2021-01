Czołowy tenisista grzmi. "Tu jest jak w więzieniu. To kompletna katastrofa"

Na początku lutego wystartuje Australian Open. I już z powodu pandemii zawodnicy chcący grać na prestiżowym turnieju natrafili na pierwsze przeszkody. W sobotnim samolocie z Los Angeles do Melbourne leciało 24 tenisistów, a część załogi zakaziła się koronawirusem. Oznacza to, że sportowcy przez najbliższe dwa tygodnie nie mogą trenować, bo muszą pozostać w izolacji w hotelowym pokoju. Problem kwarantanny dotknął także Roberto Bautistę Aguta, czyli trzynastą rakietę świata.

"The Guardian" niedawno pisał o tym, że wielu tenisistów spontanicznie "przemienia pokoje hotelowe w prowizoryczne centra treningowe", jednak akurat Hiszpan sprawia wrażenie załamanego całą sytuacją.

Bautista Agut: To kompletna katastrofa

- Tu jest jak w więzieniu. Z tą różnicą, że mamy dostęp do internetu - powiedział Roberto Bautista Agut na antenie izraelskiej stacji telewizyjnej "Sport 5". I dodał: - Ci ludzie [władze stanu Wiktoria] nie mają zielonego pojęcia o tenisie. To kompletna katastrofa. Możesz trenować w pokoju, ale to nie to samo, co na korcie. Czuję się bardzo, ale to bardzo spięty i nie wyobrażam sobie pozostania zamknięty przez dwa tygodnie. To naprawdę trudne. Będę musiał dużo pracować nad sferą mentalną.

Co ciekawe zupełnie odmienną optykę ma Wiktoria Azarenka, która także przebywa zamknięta w hotelu. - Chciałabym wszystkich moich kolegów prosić o współpracę, zrozumienie i empatię dla lokalnej społeczności, która przechodzi przez trudny czas i wiele wymagających ograniczeń. Oni tego nie wybrali, a zostali zmuszeni do przestrzegania takich reguł - napisała tenisistka na Twitterze.