Iga Świątek wraca do gry. Znamy plany mistrzyni Roland Garros

- Iga w środę 13 stycznia wylatuje do Australii. Wystąpi w turnieju w Melbourne przygotowującym do Australian Open, następnie w imprezie wielkoszlemowej - mówi w rozmowie ze Sport.pl Tomasz Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zawsze perfekcyjna? "Ona też jest człowiekiem"

Z powodu pandemii koronawirusa władze WTA musiały wprowadzić zmiany w kalendarzu na nowy sezon. Sezon, który ruszył kilka dni temu w Abu Zabi, gdzie najlepsza okazała się Białorusinka Aryna Sabalenka. Wyjątkowo w Dubaju trwają zaś kwalifikacje do Australian Open, z których odpadły już Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska, a Magdalena Fręch nie przystąpiła do gry z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

Iga Świątek rozpoczyna nowy sezon

Kolejny punkt w kalendarzu tenisistek to dwie imprezy w Melbourne z serii WTA 500: Gippsland Trophy i Yarra Valley Classic. Odbędą się w tym samym terminie: 31 stycznia - 6 lutego. W jednej z nich zagra Iga Świątek. Nie wiadomo, jeszcze w której. Zdecydują o tym organizatorzy. Do obu turniejów obowiązuje jedna lista startowa i zawodniczki będą przydzielane do każdego z turniejów. Dla mistrzyni Roland Garros będzie to pierwszy występ od 10 października, gdy w finale w Paryżu pokonała Amerykankę Sofię Kenin.

Po dwóch turniejach w Melbourne rozpocznie się Australian Open, gdzie w zeszłym roku Świątek dotarła do 1/8 finału. Impreza wielkoszlemowa potrwa od 8 do 20 lutego. W drugim tygodniu otwartych mistrzostw Australii odbędzie się w Melbourne turniej WTA 250 Phillip Island Trophy (13-19 lutego), dla zawodniczek, które pożegnają się szybko z rywalizacją w Wielkim Szlemie. Iga Świątek także została do niego zgłoszona. - Wszystko zależy od wyniku, jaki Iga uzyska w Australian Open. Na wszelki wypadek jest też na liście zgłoszeń do tej imprezy - tłumaczy ojciec tenisistki.

Barcelona ruszy po Haalanda? "Raiola zrobi wszystko, aby go tam umieścić"

Iga Świątek będzie trenować z mocnymi rywalkami

WTA opublikowała kilka dni temu kalendarz na pierwsze pół roku 2021. Jak wyglądają dalsze plany startowe Świątek? - Na dziś nie wiemy nawet, czy Iga wylatuje z Polski na półtora miesiąca czy na trzy miesiące. W czasie pandemii trudno to wszystko zaplanować. Będziemy ustalać plan gier na bieżąco - dodał jej ojciec.

Po przylocie do Australii mistrzyni Roland Garros będzie musiała przejść dwutygodniową kwarantannę. Tomasz Świątek potwierdził, że w pierwszym tygodniu 19-latka będzie trenować z piątą na świecie Ukrainką Eliną Switoliną, a w drugim w czwórkę z byłą liderką rankingu Wiktorią Azarenką, Rosjanką Darią Kasatkiną i Switoliną.

Tomasz Adamek ponownie stanie w ringu! Znamy datę powrotu polskiego boksera

***

Duża, wielowątkowa rozmowa z Tomaszem Świątkiem ukaże się na Sport.pl w najbliższych dniach. Przeczytacie w niej m.in.: