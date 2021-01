Agnieszka Radwańska wraca do tenisa! Zostanie ekspertką w Canal+

W ostatnich sezonach prawa do pokazywania żeńskiego tenisa należały do TVP Sport. Po sukcesach Igi Świątek mocniej zainteresowali się nimi też inni nadawcy.

Kto pokaże Świątek w przyszłym sezonie? Umowa właśnie się skończyła, przedłużenie będzie trudne

Ostatecznie w grudniu okazało się, że walkę o tenisowe rozgrywki wygrał Canal+, a kontrakt obejmuje sezony 2021-2026. Nadawca chwalił się, że na swoich antenach i w serwisach może pokazać ponad 50 turniejów i 800 meczów rocznie. W tym sezonie, ze względu na pandemię koronawirusa, może być to trudne. Tenisowy kalendarz na pierwsze dwa miesiące tego roku na razie wygląda skromnie. Od 6 stycznia zaczynają się zmagania w Abu Zabi (w kwalifikacjach odpadła właśnie Katarzyna Piter), a pod koniec miesiąca w Melbourne nastąpi rozgrzewka przed Australian Open. Mecze Wielkiego Szlema (wszystkie oprócz Wimbledonu) w swej ofercie ma Eurosport - US Open jeszcze na dwa lata, Australian Open i French Open na rok. Wimbledon pokazuje Polsat Sport. Do Canal+ kobiece granie powraca natomiast po dekadzie. Jak stacja je zaprezentuje?

Gdzie Canal+ pokaże Światek?

Najważniejszą informacją jest ta, że mecze mają być pokazywane głównie na antenach Canal+Sport, Canal+Sport 2 oraz Canal+ NOW (6 stycznia początek zmagań w Abu Zabi pokaże ten pierwszy kanał). Jeśli jednak w ofercie nadawcy będzie na tych antenach dużo innych transmisji, tenis może się też znaleźć w ofercie pozostałych kanałów z rodziny nadawcy. Chodzi tu m.in. o Canal+ Premium, ale też nSport. Jak usłyszeliśmy nadawca na sytuację będzie "reagował dynamicznie".

Spotkania komentować mają natomiast dziennikarze stacji: Bartosza Ignacik, Marek Furjan oraz Michał Lewandowski. Wśród ekspertów znaleźli się natomiast: Klaudia Jans-Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka, Tomasz Wiktorowski oraz Dawid Celt. Jak ustaliliśmy, stacja jest też po rozmowach z Agnieszką Radwańską, która też będzie dzielić się z widzami swymi opiniami i spostrzeżeniami. Informację tą potwierdził nam Karol Szumlicz z Canal+.

Na fotelu eksperta zasiądzie Agnieszka Radwańska!

- Rzeczywiście na fotelu eksperta zasiądzie prawdziwa legenda, czyli Agnieszka Radwańska, która swoim głosem uświetniać będzie największe i najważniejsze mecze na naszych antenach – przyznał nam Szumlicz.

Mocno prawdopodobne jest, że Radwańska skomentuje zatem występy zwyciężczyni ostatniego French Open, Igi Świątek. Najwyżej rozstawiona polska tenisistka ma zacząć sezon od zmagań w Melbourne, które zaplanowano od 31 stycznia.

Dodajmy, że Radwańska współpracowała już wcześniej jako ekspertka telewizyjna. Podczas Wimbledonu z jej opinii korzystała jedna z brytyjskich stacji.

Oprócz samych meczów z cyklu WTA, Canal+ będzie pokazywać też pomeczowe wywiady i skróty najważniejszych spotkań, które nie zmieszczą się w transmisji.