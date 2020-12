Iga Świątek nagrana podczas świątecznego treningu. Zadała jedno pytanie [WIDEO]

Daria Abramowicz nagrała zawodniczkę przy okazji świątecznego treningu, na który Świątek założyła specjalnie udekorowaną czapkę. Polka szybko wróciła do pracy przed kolejnymi turniejami, które czekają ją już na początku 2021 roku.

Świątek na świątecznym treningu. Przygotowuje się do Australian Open

Świątek, która w zeszłym sezonie wygrała Roland Garros, przygotowuje się do Australian Open. Nazywała ten turniej jednym ze swoich ulubionych i pytana, który z pozostałych Wielkich Szlemów chciałaby wygrać, wskazywała przede wszystkim ten na kortach w Melbourne.

18-31 stycznia - w tych dniach miał się pierwotnie odbyć wielkoszlemowy Australian Open. Władze stanu Wiktoria, w którym leży Melbourne, ze względu na pandemię planowały zmianę daty rozpoczęcia turnieju.

Pierwsze informacje wskazywały, że turniej rozpocznie się 1 lutego, ale ostatecznie oficjalnie podano datę 8 lutego.

Tenisiści pojawią się w Australii wcześniej, żeby przejść dwutygodniową kwarantannę. W styczniu odbędą się za to kwalifikacje do turnieju, które zaplanowano na dni`10-13 stycznia w Dubaju i co ciekawe, na trybunach będą mogli pojawić się kibice.

