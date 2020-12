Trener Novaka Djokovicia ocenił Igę Świątek. "Mówię to naprawdę szczerze"

- Oglądając w akcji Igę, byłem pod wielkim wrażeniem i mówię to naprawdę szczerze. Dla mnie to zawodniczka kompletna. Jej sposób poruszania się, fizyczność, taktyka, technika, głowa - wszystko jest na wysokim poziomie - mówi Marco Panichi, trener Novaka Djokovicia i specjalista od przygotowania fizycznego w rozmowie z Polsatem Sport.

19-latka z Raszyna triumfowała w październiku w Roland Garros. To pierwszy tytuł wielkoszlemowy w singlu dla Polski. Świątek po zwycięstwie w Paryżu awansowała na 17. miejsce w rankingu WTA, najwyższe w karierze. Przez lata porównywana była do Agnieszki Radwańskiej, choć ich styl gry jest zupełnie inny. - Różnice są, natomiast co je łączy to ta sama chęć do szybkiego rozwoju. Oczywiście są różnice w charakterystyce gry - w fizyczności, w technice, ale to, co dzisiaj jest ważne dla każdej tenisistki, a co Agnieszka demonstrowała przez wiele lat, to właśnie ta nieustanna ochota do bycia jeszcze lepszą - uważa szkoleniowiec Djokovicia.

Świątek przygotowuje się obecnie do nowego sezonu. Jej trener Piotr Sierzputowski zdradził, że przed turniejem Australian Open, który rozpocznie się 8 lutego, nastolatka zagra w imprezie WTA 500 w Melbourne. Polka trenowała ostatnio w Hiszpanii, a już w styczniu leci na Antypody, bo zanim przystąpi do rywalizacji, będzie musiała przejść ścisłą kwarantannę. Jej mecze w turniejach rangi WTA od przyszłego sezonu będzie pokazywać stacja Canal+.