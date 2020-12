A jednak! Iga Świątek zmieniła plany. Trener ujawnia szczegóły

Kilka dni temu WTA ogłosiła kalendarz na początek nowego sezonu. Iga Świątek pytana następnie przez kibiców o plany turniejowe przyznała na Instagramie, że jej pierwszy występ w 2021 roku będzie miał miejsce w Australian Open. Informacje skorygował Piotr Sieprzutowski, który w rozmowie z Interią zdradził, że przed Australian Open Świątek zagra jeszcze w turnieju WTA 500 w Melbourne. Polka została do niego zgłoszona, choć zdaniem jej trenera nie ma pewności, czy impreza na pewno się odbędzie.

Iga Świątek jednak zagra przed Australian Open

Z powodu pandemii organizacja kobiecego tenisa długo zwlekała z podaniem kalendarza. Ostatecznie nowy sezon ma ruszyć w Abu Zabi, gdzie odbędzie się turniej WTA 500 w dniach 8-13 stycznia. Od 1 lutego mają odbyć się równocześnie dwa turnieje w Melbourne z serii WTA 500. Następnie już Australian Open w dniach 8-22 lutego. Między Abu Zabi a turniejami w Melbourne rozegrane zostaną kwalifikacje do Australian Open w Dubaju.

Tenisiści mają przylecieć do Australii w styczniu i zostaną poddani rygorystycznej kwarantannie. Sierzputowski zdradził, że Polka będzie w tym czasie trenować z Ukrainką Jeleną Switoliną.

W tym roku Świątek nie grała w żadnym turnieju poprzedzającym Australian Open. Mimo to doszła w Melbourne do 1/8 finału. Najlepszy wynik wielkoszlemowy w 2020 roku zanotowała w Paryżu, gdzie wygrała Roland Garros. Dziś jest 17. zawodniczką świata i na Antypody uda się w styczniu w roli jednej z faworytek do wygrania Australian Open.