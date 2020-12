Polska tenisistka zawieszona za doping, a związek grozi sądem dziennikarzom. Absurd

Podobnie jak inne media informowaliśmy we wtorek, że w organizmie Anastazji Szoszyny stwierdzono niedozwolone substancje. Doszło do tego podczas październikowego turnieju ITF 250 w Stambule. 445. na świecie tenisistka przegrała wtedy w drugiej rundzie z Serbką Dejaną Radanović 1:6, 3:6.

Polska tenisistka zawieszona

- Próbka moczu została wysłana do laboratorium akredytowanego przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) w Montrealu w celu przeprowadzenia analizy i stwierdzono, że zawiera metabolity stanozololu. Stanazolol jest substancją zabronioną, wymienioną na liście WADA - podano w komunikacie Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

23-latka została tymczasowo zawieszona. - W dniu 30 listopada pani Szoszyna została oskarżona o naruszenie przepisów antydopingowych i tymczasowo zawieszona ze skutkiem od 12 grudnia - dodano.

Oświadczenie PZT

W środę na stronie Polskiego Związku Tenisowego pojawiło się oświadczenie w tej sprawie o kuriozalnej treści:

"W związku z doniesieniami w materiale prasowym „ANASTAZJA SZOSZYNA NA DOPINGU?! ZOSTAŁA TYMCZASOWO ZAWIESZONA” zamieszczonym w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 20.20 na portalu Tenisklub.pl przez red. Szymona Adamskiego,

oświadczamy:

Polski Związek Tenisowy stanowczo potępia jakiekolwiek praktyki dopingowe. Domagamy się, a jednocześnie pochwalamy prasę, zarządy związków, trenerów i zawodników za informowanie środowiska sportowego i opinii publicznej o takich patologicznych zjawiskach. PZT o zarzutach dopingowych dot. pani Anastazji Szoszyny dowiedział się z oficjalnego komunikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF i od razu wdrożył odpowiednie procedury. Jesteśmy w kontakcie z zawodniczką i podjęliśmy wszelkie działania w ramach obowiązujących w PZT procedur antydopingowych.

Apelujemy, by prezentowanie informacji dotyczących tej sprawy było rzetelne, a przede wszystkim nie krzywdziło pośrednio innych osób. Tymczasem wspomniany artykuł autorstwa red. Szymona Adamskiego w sposób krzywdzący dla PZT oraz innych zawodniczek może sugerować, że takie zjawisko dotyczy także tych osób, czy wręcz części środowiska tenisowego.

Powiązywanie doniesień o domniemanym stosowaniu dopingu przez Anastazję Szoszynę z jej udziałem treningowym w zgrupowaniu reprezentacji Polski nie tylko jest dalece krzywdzące, ale przede wszystkim może wprowadzić opinię publiczną w błąd.

Jednocześnie informujemy, że kolejne doniesienia medialne, a także komentarze sugerujące powiązanie tej sprawy z PZT i z innymi reprezentantkami Polski będą nas zmuszały do wystąpienia na drogę sądową."

O co związek ma dokładnie pretensje? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie chodzi o ten fragment przywołanego artykułu zamieszczonego na portalu tenisklub.pl: "Anastazja Szoszyna przed dwoma tygodniami uczestniczyła w zgrupowaniu reprezentacji Polski w Zielonej Górze. Razem z m.in. Weroniką Falkowską i Martyną Kubką przygotowywała się do kolejnych zawodowych startów." Jest to jednak zwykła informacja dotycząca ostatnich aktywności zawieszonej tenisistki. W żaden sposób artykuł nie sugeruje, iż zjawisko dopingu może dotyczyć także innych polskich zawodników. Autor nie powiązał zgrupowania reprezentacji Polski z dopingiem, co zarzuca mu związek. Zaskakuje także ostatnie zdanie oświadczenia, w którym PZT grozi dziennikarzom wystąpieniem na drogę sądową.

Cały artykuł można przeczytać tutaj. Szymon Adamski i redaktor naczelny Tenisklub Adam Romer zapewniają, że nie był wcześniej edytowany.

Szoszyna wygrała w tym roku cztery turnieje z serii LOTOS PZT Polish Tour i jednocześnie cały cykl. Zarobiła na tym prawie 70 tys. złotych. W czerwcu otrzymała polskie obywatelstwo.