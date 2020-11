Miedwiediew wygrał prestiżowy ATP Finals. Zacięta walka w finale

To był zacięty finał, w którym decydujące okazały się szczegóły. Miedwiediew imponował serwisem, z którego 90 procent punktów zdobył przy pierwszym podaniu, ale Thiem również świetnie czuł się przy swoim podaniu, w całym meczu tylko raz oddając rywalowi swój serwis.

REKLAMA

Zobacz wideo Finał turnieju wielkoszlemowego jak zwykłe zawody? "Jeżeli w poprzednich meczach działały pewne rutyny, to dlaczego robić coś innego"

To właśnie jedno przełamanie wystarczyło Thiemowi do wygrania pierwszego seta - przy stanie 2:2, prowadząc 40:0, Miedwiediew zaczął seryjnie psuć kolejne piłki i niespodziewanie przegrał gema, który był w 1. partii kluczowy.

W drugim secie Rosjanin wygrał po tie-breaku, natomiast w trzecim, podobnie jak w pierwszym, zadecydowało jedno przełamanie, tym razem na korzyść późniejszego triumfatora ATP Finals.

Sześć edycji, sześciu zwycięzców

Dla Miedwiediewa był to debiut w tej fazie Mastersa (Thiem dotarł do finału również rok temu). Ostatnich sześć edycji ATP Finals wygrało sześciu różnych graczy - przed Rosjaninem byli to Novak Djoković, Andy Murray, Grigor Dimitrow, Alexander Zverev oraz Stefanos Tsitsipas