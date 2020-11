Jeszcze niedawno był czołowym tenisistą świata. Teraz zarabia na życie filmami dla dorosłych

Bernard Tomić to australijski tenisista, który kiedyś zapowiadał się na wielkiego zawodnika. Jako junior wygrał dwa turnieje wielkoszlemowe. Pierwszy tytuł wywalczył podczas Australian Open w 2008 roku, stając się najmłodszym zwycięzcą juniorskich rozgrywek wielkoszlemowych w erze open. Serniorskich kortów jednak nie podbił. Jeszcze w 2016 roku mieścił się w TOP 20, ale teraz jest na peryferiach wielkiego tenisa. Teraz w rankingu ATP 28-latek zajmuje dopiero 224. miejsce. Ostatnio jest głośno o Australijczyku, ale nie z powodów sportowych.

"Przepraszam mamo"

Tomić spotyka się z Vanessą Sierrą, gwiazdą programu "Love Island", która nagrywa pikantne filmiki dla dorosłych. Na zdjęciu z tenisistą widać, jak Tomić delikatnie gryzie ją po pośladku.

- Ups, przekonałem Tomica, żeby zrobił coś złego. Przesuń w górę, aby zobaczyć wideo, przepraszam mamo - podpisała zdjęcie internetowa celebrytka. Link prowadzi do strony Vanessy, gdzie fani mogą uzyskać dostęp do jej filmików od trzech dolarów za 30 dni. Filmiki pary wyświetlają się na portalu "OnlyFans", gdzie fani płacą za dostęp do filmików dla dorosłych.

