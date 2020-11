Novak Djoković parodiuje Cristiano Ronaldo! "Jak sobie poradziłem?" [WIDEO]

Kończący sezon turniej został podzielony na dwie fazy. Najpierw najlepsi tenisiści świata zagrają w dwóch grupach - nazwanych Tokio 1970 i Londyn 2020, a później po dwóch zawodników awansuje do półfinałów rywalizacji. Novak Djoković trafił do pierwszej z grup, w której zagra z Daniiłem Miedwiediewem, Alexandrem Zverevem i Diego Schwartzmanem. W drugiej zmierzą się ze sobą Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas i Andriej Rublow.

Djoković spróbował cieszynki Ronaldo przed ATP World Tour Finals!

Trwają ostatnie przygotowania do turnieju, a Novak Djoković wystąpił w filmiku na oficjalnym profilu ATP. Wykonał na nim cieszynkę Cristiano Ronaldo z charakterystycznym okrzykiem "Siiii!". Później Serb udostępnił wpis z dopiskiem: Cristiano, jak sobie poradziłem?

Cieszynka stała się popularna, gdy Portugalczyk dodał okrzyk "Siiii!" do swojego przemówienia przy odbieraniu Złotej Piłki w 2014 roku. Potem zaczął ją wykonywać po strzelonych bramkach - zbiegał do boku boiska, podskakiwał, unosząc do góry ręce i opuszczał je dynamicznie, lądując w rozkroku. Stosuje ją do dziś.

- Zacząłem ją wykonywać w sierpniu 2013, kiedy podczas letniego sparingu pokonaliśmy 3:0 Chelsea. Ale naprawdę nie wiem, skąd ona się wzięła. Strzeliłem gola i nagle spontanicznie wykonałem ten gest. Szczerze mówiąc, to było całkowicie naturalne, nie miałem tego zaplanowanego. Ale spodobała mi się ta cieszynka, więc zacząłem ją powtarzać. Potem zobaczyłem, że fani też się nią zachwycili, więc już starałem się, by o niej zawsze pamiętać. Teraz mam już taki nawyk - tłumaczył Ronaldo w sierpniu zeszłego roku na kanale YouTube Soccer.com.

Novak Djoković obecnie jest liderem rankingu ATP przed Rafaelem Nadalem i Dominiciem Thiemem. Rywalizację w Londynie rozpocznie już w niedzielę, gdy zmierzy się o 15 z Diego Schwartzmanem. Wszystkie mecze turnieju rozgrywane w hali O2 w Londynie odbędą się bez udziału publiczności.

