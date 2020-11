Pierwsza tenisistka zareagowała na zamieszanie ws. oskarżanego Zvereva. "Trochę się o nią bałam"

W serii wywiadów i postów w mediach społecznościowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni Szarypowa oskarżyła Zvereva o przemoc domową - w tym o próbę duszenia jej poduszką podczas US Open 2019 i uderzenie jej w twarz podczas imprezy Laver Cup, która nastąpiła wkrótce potem.

Zverev odpowiedział postem na Instagramie: "Oskarżenia są po prostu nieprawdziwe". Gdy temat był poruszany na konferencjach prasowych podczas zeszłotygodniowego turnieju Masters w Paryżu, Niemiec odwoływały się tylko do oświadczenia na Instagramie. Po dojściu do finału w stolicy Francji dodał: Będzie wiele osób, które będą próbowały zetrzeć uśmiech z mojej twarzy. Ale pod tą maską uśmiecham się jasno.

Tenisistka wsparła byłą dziewczynę Zvereva

Gavrilova poruszył ten temat podczas wystąpienia w programie Jules w podcascie Hustle. - Trochę się o nią bałam [o Szarypową - przyp. red.], że wszyscy będą ją zaatakować za to, że wyszła i opowiedziała publicznie swoją historię - zaczęła Australijka, która kilka dni temu na Twitterze napisała: "Brawo za otwarcie się, Olga. Ja bym się bała. Mam nadzieję, że poradzisz sobie z negatywnymi stronami tego zamieszania i z tym, co przed tobą" Przy okazji Gavrilova dodała m.in. hasztagi: #wierzęOldze i #stopprzemocywobeckobiet.

- Napisałam to, ponieważ uważam, że trzeba wierzyć kobiecie. Tyle razy mężczyznom uchodzi to na sucho, a ludzie mówią: "Obwiniaj ofiarę" lub "Dobra, teraz ona chce od niego pieniędzy". Ale jak można wymyślić taką historię? Pomyślałam więc, że Olga potrzebuje kogoś, kto ją wesprze - dodała.

Brat Zvereva zabrał głos

Gavrilova ma rosyjskie korzenie, tak jak Zverev, ale przeniosła się do Australii w wieku 20 lat. Trzy lata temu była w top 20, ale z powodu kontuzji ścięgna Achiellesa i urazów stóp spadła do czwartej setki rankingu. Ostatni jej występ to Roland Garros 2020, gdzie w 2. rundzie przegrała z Eugenie Bouchard, która w kolejnym meczu nie dała rady Idze Świątek.

W międzyczasie starszy brat Zvereva, Mischa, był gościem Sky Sports Germany. - Życie czasami jest zaskakujące. Musimy teraz poradzić sobie z niektórymi sprawami. Staramy się trzymać razem jako rodzina i znaleźć właściwe rozwiązanie. Staram się być wsparciem dla niego i stać po jego stronie - powiedział.