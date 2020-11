Radwańska zapytana o porównanie do Igi Świątek. Jednoznaczna odpowiedź

Iga Świątek zaskoczyła cały świat tenisa, zwyciężając na początku października w wielkoszlemowym Roland Garros. I to w jakim stylu. W siedmiu meczach nie straciła nawet seta. Czy dzięki tej wygranej jest już najlepszą polską tenisistką w historii? Lepszą niż Agnieszka Radwańska, która przez 10 lat była w czołówce, ale nie wygrała nigdy imprezy Wielkiego Szlema?

Radwańska o porównaniach do Świątek

- Agnieszka Radwańska nie wygrała turnieju wielkoszlemowego, ale była jedną z najlepszych tenisistek świata przez 12 lat lub dłużej. Wiele osób porównuje mnie do niej, ale nadal muszę dużo zrobić, by być najlepszą tenisistką w historii w moim kraju - przyznała mistrzyni French Open tuż po triumfie w Paryżu.

Teraz do porównań odniosła się sama Radwańska w rozmowie z Onet. - Prywatnie nigdy nie przepadałam za porównaniami. Dzieli nas całe pokolenie. Dwanaście lat, a to strasznie dużo. Występowałam w innych czasach, z innymi atutami, w innym otoczeniu. Każda zawodniczka pisze swoją historię i oby ta Igi była pełna emocji i radości dla polskiego sportu oraz polskich kibiców. Mam nadzieję, że moja taka była. Tenis to dyscyplina indywidualna - powiedziała Agnieszka Radwańska.

Radwańska w karierze wygrała 20 turniejów WTA, w tym m.in. Turniej Mistrzyń i w Miami. Była wiceliderką rankingu. Świątek po sukcesie w Paryżu awansowała na 17. miejsce na świecie, najwyższe w życiu. Dzięki tej pozycji uniknie gry w eliminacjach w najważniejszych turniejach, a w Wielkim Szlemie będzie rozstawiona.

- W mojej głowie absolutnie nie ma planu, by wracać. W żaden sposób. Na igrzyskach trzy razy byłam i trzy razy z różnych przyczyn mi na nich nie wyszło. Pojechać jeszcze raz to nie jest dla mnie satysfakcja - dodała Radwańska. Była tenisistka została zapytana o to, czy zgodziłaby się zagrać w parze z Igą Świątek na najbliższych IO.