Fenomenalny wyczyn Nadala! Pobił rekord legendy tenisa. 15 lat na szczycie

790 - już tyle tygodni z rzędu Rafael Nadal znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP. Hiszpański tenisista awansował do niej 25 kwietnia 2005 roku i chociaż w ciągu ponad 15 lat musiał radzić sobie z różnymi kontuzjami, które wykluczały go z gry na dłuższy czas, to nigdy nie znalazł się poza pierwszą dziesiątką.

Nadal został tym samym tenisistą z najdłuższym stażem w TOP 10 z rzędu. Hiszpan pobił rekord amerykańskiej legendy tenisa, Jimmy'ego Connorsa, który w pierwszej dziesiątce znajdował się od 23 sierpnia 1973 do 25 września 1988 roku, czyli przez 789 tygodni z rzędu.

Nadal pobił rekord Connorsa

Kolejne miejsca w tej kategorii zajmują takie gwiazdy jak m.in. Roger Federer, Ivan Lendl czy Pete Sampras. Nieco inaczej ta statystyka będzie wyglądała, jeśli pod uwagę weźmiemy łączną liczbę tygodni spędzoną w pierwszej dziesiątce. Z przerwami najdłużej, bo 921 tygodni, był w niej Federer. Connors zgromadził 816 takich tygodni, a Nadal ze swoimi 790 plasuje się na trzeciej pozycji.

Tenisiści z największą liczbą tygodni z rzędu w czołowej 10 rankingu ATP:

Rafael Nadal - 790 tygodni Jimmy Connors - 789 tygodni Roger Federer - 734 tygodnie Ivan Lendl - 619 tygodni Pete Sampras - 565 tygodni Novak Djoković - 555 tygodni Stefan Edberg - 493 tygodnie Guillermo Vilas - 484 tygodnie Boris Becker - 436 tygodni Bjoern Borg - 421 tygodni

34-letni Nadal jest 20-krotnym triumfatorem turniejów wielkoszlemowych. Najwięcej, bo aż 13 razy, zwyciężał na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Nadal raz wygrał Australian Open, dwukrotnie triumfował w Wimbledonie i cztery razy w US Open.

