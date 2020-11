Iga Świątek wraca do gry. Czemu dopiero teraz? "Nicea odpada, Czechy zamknięte"

Od soboty 10 października i finału Roland Garros do soboty 7 listopada minęły równo cztery tygodnie. Aż tyle trwał odpoczynek mistrzyni French Open Igi Świątek od tenisa. Plany były inne, ale - który to już raz w tym roku - zmieniła je pandemia.

"Był wakacyjny akcent grania"

Przez epidemię COVID-19 start przygotowań Igi nie tylko się opóźnił, ale też musi się zmienić ich plan. Według początkowych założeń trenera Sierzputowskiego, Świątek zaczęłaby regularny trening pod koniec października i teraz byłaby już po tygodniowym obozie w Nicei. Następnie, po kilku-kilkunastu dniach spędzonych w swoim rodzinnym Raszynie, wylatywałaby na długie treningi najpewniej do Dubaju.

Tymczasem teraz szkoleniowiec szuka odpowiedniego miejsca do treningu w kraju. – Ciągły trening wznowiliśmy dopiero dzisiaj [tj. w sobotę 7 listopada]. Ruszamy i zaczynamy grać w tenisa - mówi Sierzputowski.

Nicea nie do zrobienia, nawet Czechy się zamykają

Trener Igi wyjaśnia, czego sztab nie zdołał zrobić, a co już zrealizował. - Od finału Roland Garros minęły równo cztery tygodnie i przez ten czas Iga robiła treningi ogólnorozwojowe, które prowadził Maciej Ryszczuk. Cały czas miała też kontakt z Darią Abramowicz [to psycholog]. Robimy wszystko, co możemy w aktualnej sytuacji i jesteśmy pozytywie nastawieni - mówi nam trener.

Przed Sierzputowskim trudna praca logistyczna. - Właśnie myślę o obiekcie w Polsce, do którego mógłbym z Igą pojechać na treningi. Nawet Czechy, które mają dużo hal, odpadają, bo już zamykają dla nas granice - mówi.

- O Francji już dawno przestałem myśleć, Nicea w tych czasach jest nie zrobienia, we Francji mają lockdown [ostatnio notują po 60 tysięcy zakażeń COVID-em dziennie]. Dlatego w związku z sytuacją, będziemy u siebie szukać cichego ośrodka, w którym będą korty z odpowiednią nawierzchnią i infrastrukturą - podsumowuje Sierzputowski.

Najbliższy turniej Iga Świątek rozegra w styczniu w Australii. Ma to być jedna z imprez rozgrzewkowych przed Australian Open.