Wielki sukces polskiego tenisa. Hurkacz kontra Kubot o finał w Paryżu!

Piękny dzień dla fanów polskiego tenisa w Paryżu. W rozgrywanym w hali turnieju Masters do półfinału debla awansowali Hubert Hurkacz i Łukasz Kubot. Ten drugi w parze z Marcelo Melo pokonali debel reprezentujący gospodarzy Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut 6:7(4), 6:3, 10:8. Awans duetu Kubot - Melo do półfinału tak prestiżowego turnieju nie jest niespodzianką, bo polsko-brazylijska para jest rozstawiona w stolicy Francji z numerem czwartym. Prawdziwą sensacją jest jednak to, czego dokonali Hubert Hurkacz i Felix Auger Aliassime.

REKLAMA

Zobacz wideo Porównujemy Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Kto ma większy talent?

Hurkacz - Kubot o finał w Paryżu

Polak i Kanadyjczyk to rasowi singliści, a mimo to pokonali w ćwierćfinale Johnsa Peersa i Michaela Venusa 4:6, 7:5, 11:9. Duet australijsko-nowozolenadzki jest uznany w rozgrywkach deblowych, w Paryżu rozstawiony z "siódemką". Hurkacz w rankingu deblowym jest 180. na świecie, Aliassime 250. Skład drugiego półfinału debla paryskiej imprezy jest jeszcze nieznany.

Hubert Hurkacz walczył i odrobił straty z 13. rakietą świata. Potem nastąpiło załamanie

W sobotę w meczu o finał Hurkacz ze swoim partnerem rywalizować będą z Kubotem i Melo. Dla 23-latka z Wrocławia to pewne pocieszeniu po niezbyt udanym występie w rywalizacji singlistów. Hurkacz przegrał w Paryżu już w pierwszej rundzie z Rumunem Radu Albotem 5:7, 7:6(5), 4:6.

"Zaczynasz tracić czucie w kończynach". Ekstremalne warunki podczas meczu Hurkacza

Hurkacz i Kubot przymierzają się do wspólnego występu w deblu na igrzyskach w Tokio, które zostały przełożone na przyszły rok. Grali ze sobą już m.in. podczas styczniowego turnieju ATP Cup rozgrywanego w Australii. Przegrali wtedy z Argentyńczykami i Chorwatami.