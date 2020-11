Australian Open zagrożone! Iga Świątek też może nie wziąć udziału. "Rząd jest nieugięty"

- Czasu jest bardzo mało. Powiedzieli, że jeśli do końca listopada nie dostaną promesy od rządu, że zawodnicy będą mogli spokojnie trenować, to zrezygnuje z turnieju. Nie wiem, na ile to kwestia negocjacji, na ile prawdy. Ale nie będzie to łatwe - mówi polski tenisista, specjalista od gry podwójnej.

- Ostatnio dyrektor Australian Open powiedział, że ma problem z organizacją turnieju. Rząd jest nieugięty, jeśli chodzi o zasady kwarantanny. Chce zamknąć wszystkich tenisistów w pokojach. Nikt się na to nie zgodzi. Nie można spędzić dwóch tygodni w pokoju, później wyjść i zagrać pięciogodzinnego meczu - zaznacza Fyrstenberg.

Iga Świątek też może nie zagrać w Australian Open

Zdaniem tenisisty restrykcje rządowe mogą nie tyle utrudnić organizację Australian Open, ile całkowicie zablokować start turnieju Wielkiego Szlema. To może oznaczać, że do Australii nie poleci również Iga Świątek, zwyciężczyni ostatniego turnieju Wielkiego Szlema. Polka pokonała w finale Roland Garros Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

- Jeśli faktycznie będzie taka ścisła kwarantanna, to jest to totalnym absurdem. Mieliby tylko siedzieć w pokojach i potem wychodzić na kort i wyrywać sobie ręce? Trzeba być w jakimś cyklu przygotowawczym, to będzie pierwszy turniej po długiej przerwie. Może to powinien być hotel z siłownią, kortami. To miałoby pewien sens. Są nawet spekulacje, że może uda się to zrobić jak przed US Open, gdy rozbiegówką przed Wielkim Szlemem był turniej przeniesiony do Nowego Jorku z Cincinnati. Taki turniej na przetarcie w Melbourne byłby dobrym rozwiązaniem - mówi Sport.pl Tomasz Świątek, ojciec Igi.

I dodaje: My dziś nie znamy ostatecznych planów, nie znamy zasad tej kwarantanny. Dziś w tenisie trudno coś zaplanować nawet na dwa miesiące do przodu. Dlatego nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. Na pewno chcemy tam jechać, Iga chce tam jechać. Nie rozumiemy, dlaczego ktoś się upiera przy takich zasadach kwarantanny. Dziś ma być jakaś narada w tej sprawie organizacji tenisowych, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadną, ma być tylko zarys. Dlatego tak trudno dziś powiedzieć zdecydowanie: tak czy nie? Na pewno wszystkim zależy, żeby turniej się odbył. Z tego co słyszałem, problemów jest więcej, również z ubezpieczeniem turnieju.

Trener Sierzputowski: Nie biorę tego pod uwagę

Narada o której mówi Tomasz Świątek to spotkanie trenerów z działaczami WTA, czyli organizacji, która zrzesza i zawodniczki, i wszystkich organizatorów turniejów.

Trener Igi, Piotr Sierzputowski, mówi nam, że będzie uczestniczył w spotkaniu zaplanowanym na piątkowy wieczór. Szkoleniowca pytamy, jak cały obóz triumfatorki niedawnego Roland Garros patrzy na zamieszanie związane z Australian Open. Czy Świątek i jej ekipa byliby gotowi jechać do Melbourne nawet gdyby przed turniejem mieli dwa tygodnie przesiedzieć zamknięci w pokojach hotelowych? Czy brak treningu przez tak długi czas a zaraz po nim gra w jednym z najtrudniejszych turniejów świata to nie byłoby proszenie się o kontuzje?

- Myślę, że na takich warunkach organizatorzy Australian Open nie będą chcieli robić turnieju. Nie biorę tego nawet pod uwagę - odpowiada krótko Sierzputowski.

Świątek nie zrealizuje kolejnego celu? "Tego nie da się wymagać od zawodników"

Australijski rząd rygorystycznie podchodzi do pandemii koronawirusa

Dyrektor Australian Open zaproponował rządowi plan ulokowania tenisistów w kurortach wakacyjnych, gdzie dostępne są korty tenisowe i mogłyby się odbywać treningi. Craig Tiley zaproponował też wpisanie zakwaterowania do kosztów organizacji turnieju, jednak na tę chwilę rząd odrzucił ten pomysł.

Iga Świątek znów najlepsza! Kibice z całego świata nie mieli wątpliwości

Australian Open ma planowo wystartować na początku 2021 roku. Iga Świątek miała polecieć do Australii jako najwyżej zestawiona polska tenisistka. Po sukcesie w Roland Garros 19-latka zajmuje 17. miejsce w rankingu WTA. Oficjalne decyzje ws. organizacji jednego z czterech najważniejszych turniejów na świecie podjęte zostaną w ciągu kilkunastu dni.

