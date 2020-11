Wściekły Nick Kyrgios nagrał wiadomość. "Jesteś śmieciem, okaż mi piep****** szacunek"

Australijski tenisista nie gryzł się w język na nagraniu, które opublikował na swoim InstaStories. - To jest wiadomość dla śmiecia z Canberry. Wstałem dzisiaj rano o godz. 8:15 i zabrałem moją dziewczynę do pracy jak każdy normalny człowiek. Wróciłem do samochodu, który został zniszczony - mówił na nagraniu Nick Kyrgios.

Kyrgios nagrał mocną wiadomość po kradzieży wielu rzeczy z jego auta. "Nic ci nie zrobiłem. Jesteś śmieciem"

- To auto warte 350 tys. dolarów. Ukradłeś moje ubrania, mój portfel. Dezaktywowałem kartę płatniczą. To są rzeczy, na które musiałem zapracować. Więc okaż piep***ny szacunek. Jeśli jesteś nieszczęśliwy w swoim życiu, to nie jest moją winą. Zapukaj do moich drzwi, dam Ci jedzenie. Jeśli chcesz, mogę dać Ci to za darmo. Mogę dać ubranie, nawet możesz skorzystać z prysznica. Jednak nie wsiadaj do czyjegoś samochodu i nie zabieraj niczego. Nic ci nie zrobiłem, nie rozumiem. Jesteś śmieciem .Nie wchodzę w twoje gó**o i nie dotykaj mojego - zakończył Australijczyk.

Całe nagranie można zobaczyć poniżej:

Nick Kyrgios od wielu lat jest znany z kontrowersyjnych zachowań nie tylko na korcie, ale również i poza nim. Kilka dni temu w rozmowie z australijską siecią telewizji "ABC" brutalnie szczerze podsumował tenis. - Tenis jest czasem gów****ym sportem. To jest tak frustrujące, ale musisz być cały czas bardzo cierpliwy. Przegrana jest do bani. Wiele razy ponosisz porażki w tenisie. Są chwile, kiedy uwielbiam się bawić i trenować, ale są też takie, kiedy tego nienawidzę - powiedział Kyrgios.

Od lat wzbudza kontrowersje

Nick Kyrgios od lat wzbudza kontrowersje w świecie tenisowym. W przeszłości był ukarany m.in. za swoje zachowanie podczas turnieju w Cincinnati. Najpierw otrzymał ostrzeżenie na spowalnianie gry, po czym zaczął kłótnię z arbitrem. W drugim secie poprosił o przerwę toaletową, a gdy nie otrzymał zgody, zabrał rakiety i udał się do szatni, gdzie je rozbił o ziemię. ATP ukarało go wówczas grzywną w wysokości 113 tys. dolarów. W maju ubiegłego roku wrzucił plastikowe krzesło na kort, za co został zdyskwalifikowany przez sędziego spotkania. W tym samym spotkaniu kopnął butelkę z wodą. Wówczas nałożono na niego 33 tys. dolarów grzywny. Nie bez powodu do niego przylgnęła łatka nieodpowiedzialnego. Kyrgios obecnie zajmuje 44. miejsce w rankingu ATP. Wygrał w karierze sześć turniejów, ale w turniejach wielkoszlemowych najdalej zachodził do ćwierćfinału - tak było na Australian Open 2015 oraz na Wimbledonie 2015. Na Roland Garros oraz w US Open jego najlepszym wynikiem jest awans do trzeciej rundy.