Rafael Nadal przeszedł do historii! Niebywałe osiągnięcie Hiszpana

Rafael Nadal rozpoczął karierę zawodową w 2001 roku. Po 19 latach ma na koncie już 1000 zwycięstw w rozgrywkach ATP Tour. Jest czwartym tenisistą w historii, który przekroczył magiczną barierę 1000 wygranych. W tej klasyfikacji prowadzi Jimmy Connors (1274), drugi jest Roger Federer (1242), a trzeci Ivan Lendl (1068).

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek wygrała Roland Garros. "Kiedyś przetrwała mentalny kataklizm"

Rafael Nadal przeszedł do historii

Wyczyn ten nastąpił miesiąc po tym, jak Nadal wygrał swój 20. turniej wielkoszlemowy, wyrównując rekord Rogera Federera. Hiszpan był najlepszy w Roland Garros, gdzie w finale pokonał Novaka Djokovicia. - Aby dojść do tej liczby, musiałem po drodze zrobić dobrze wiele rzeczy - powiedział Nadal. Hiszpan otrzymał szklane trofeum z napisem "1000" i złotymi cyframi.

Zapytany, czy jest dumny z tego, że wciąż gra na wysokim poziomie, powiedział: Tak. W swojej karierze stanąłem przed nie jednym wyzwaniem związanym z kontuzjami. To przywilej grać w wieku 34 lat. To zasługa nie tylko mojej gry, ale też całego zespołu i rodziny - dodał. W kolejnej rundzie halowego turnieju w Paryżu zagra z lepszym z pary: Borna Coric - Jordan Thompson.

Iga Świątek zapytana o Agnieszkę Radwańską. Piękne słowa mistrzyni Roland Garros

Największe zwycięstwa Nadala

Pierwsze zwycięstwo w serii ATP Tour Rafael Nadal odniósł w 2002 roku. W pierwszej rundzie Mallorca Open pokonał wtedy Ramona Delgado z Paragwaju. Największe sukcesy Hiszpan odniósł w Roland Garros - wygrał paryską imprezę już 13 razy. W sumie na kortach ziemnych odniósł 445 zwycięstw (z 485 meczów). Korty twarde zapewniły Nadalowi 482 zwycięstwa (z 617 meczów), 71 wygranych ma na nawierzchni trawiastej, a dwa na kortach dywanowych.

Żółty koszmar Rolanda Garrosa. Gwiazdy są wściekłe, Iga Świątek tylko się uśmiecha

Najwyższe zwycięstwo Nadala w Wielkim Szlemie to 6:0, 6:1, 6:0 z Gruzinem Nikolozem Basilashvilim w French Open 2017. Mecz trwał tylko 1,5 godziny. Najszybsza wygrana Hiszpana w karierze to 46 minut z Francuzem Florenem Serrą w Cincinnati 2008. To był jeden z 14 pojedynków do dwóch wygranych setów, w którym Nadal wygrał 6:1, 6:0 lub 6:0, 6:1. Najdłuższe zwycięstwo Nadala miało miejsce w finale w Rzymie w 2005 roku. Pokonał wtedy Argentyńczyka Guillermo Corię po pięciu godzinach i 14 minutach.