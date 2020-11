Decyzja Novaka Djokovicia wzbudziła burzę. Navratilowa twierdzi, że szkodzi tenisowi

Novak Djoković już dłuższy czas mówił o założeniu stowarzyszenia tenisistów - PTPA (Professional Tennis Association). Serb chce powstania nowego związku zawodowego tenisistów, niezależnego od ATP, którym miałby kierować razem z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem. Wcześniej Djoković był szefem Rady Zawodników ATP i zrezygnował z pełnienia tej funkcji z końcem sierpnia tego roku. W nowej inicjatywie Serba ma wesprzeć m.in. Hubert Hurkacz.

Jego pomysł wcześniej skrytykowali m.in. Rafael Nadal i Roger Federer, twierdząc, że nie jest to dobry moment na takie zmiany. Teraz do grona osób przeciwnych zmianom proponowanym przez Serba dołączyła legendarna tenisistka, Martina Navratilova. Czeszka twierdzi, że realizacja pomysłu Djokovicia podzieli zawodników jeszcze bardziej niż do tej pory.

- Jest pewny, że działa właściwie. Nie zgadzam się z jego decyzjami, ale to jego wybór. Nie wygląda na to, by te działania miały pomóc jego tenisowi. Powinien koncentrować się na tym, co przynosi korzyści. A z tego powinien się wyłączyć. Jeśli jesteś mistrzem, to koncentrujesz się na swojej grze i rezultatach. A jeśli masz ochotę się zrelaksować, możesz zająć się obróbką drewna czy produkcją szalików. To da ci potrzebną energię i odpoczynek. Ale po cozakładać związek zawodowy? To nie zadziała na żadnym poziomie - wskazała w wypowiedzi dla "Irish Times" Navratilova.

"To próba jeszcze większego podziału środowiska"

- W czasach koronawirusa to próba jeszcze większego podziału środowiska. Powinniśmy próbować zjednoczyć się i dowiedzieć, jak rozgrywać turnieje, bez zagrożenia zakażeniem. Pozostańmy przy tym, zamiast tworzyć jeszcze jeden problem, którego teraz nie potrzebujemy. Mówię o tym już od dawna. Musimy współpracować, żeby nasza dyscyplina w tych skomplikowanych czasach nie traciła na znaczeniu - dodała była zawodniczka.

Novak Djoković na początku listopada sensacyjnie przegrał z Lorenzo Sonego w ćwierćfinale turnieju ATP w Wiedniu, po czym przyznał, że nie podszedł do spotkania w pełni zaangażowany. Słowa Serba skomentował dyrektor austriackiego turnieju. Uważam, że takie stwierdzenia są niepotrzebne - przyznał Straka w rozmowie z "Der Standard". I dodał: Nawet jeśli tak myślisz, nie można tak mówić na konferencji prasowej.

