Największa klęska Novaka Djokovicia! "Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy"

Novak Djoković, numer 1 światowego tenisa, niespodziewanie przegrał w ćwierćfinale turnieju ATP w Wiedniu z Lorenzo Sonego (42. ATP) 2:6, 1:6. To największa klęska w karierze serbskiego tenisisty - nigdy wcześniej nie ugrał w całym spotkaniu zaledwie trzech gemów w całym spotkaniu i poległ po 70 minutach gry. W dodatku po raz pierwszy przegrał z rywalem, który dostał się do turnieju głównego jako "lucky loser" - Sonego w ostatniej rundzie eliminacyjnej przegrał z Aljazem Bedene, ale i tak awansował, bo z turnieju wycofało się kilku zawodników.

- Koniec agonii! Najgorszy mecz w karierze. Nigdy nie widzieliśmy takiego Djokovicia, a Włoch zagrał mecz życia - pisze "Blic". - Tak, Sonego był lepszym tenisistą na korcie, ale wydawało się, jakby Serb głową znajdował się poza kortem, co najlepiej pokazuje końcowy wynik - dodaje serbski dziennik, zwracając uwagę na to, że do tej pory największym sukcesem Sonego było pokonanie Karena Chaczanowa, gdy ten zajmował 12. miejsce w światowym rankingu. - Tak, Sonego był fenomenalny, ale Novak był znacznie poniżej swojego poziomu w każdym elemencie gry.

Novak Djoković wycofuje się, bo turniej mu się nie opłaca

Novak Djoković nie przypominał samego siebie

- Szok w Wiedniu. Novak zdecydowanie przegrał - pisze "Novosti". - Novak nie wyglądał jak on. Sanego za to dosięgał każdej piłki, znakomicie serwował, podczas gdy nasz tenisista wyglądał, jakby tego wieczora nie lubił tenisa - piszą Serbowie.

- Novak był zdekoncentrowany i nie do poznania. To totalnie niewytłumaczalne, Serb sprawiał wrażenie, jakby go to nie ruszało, a mecz nie interesował go od pierwszej piłki tego meczu - pisze "Alo".

"On zdmuchnął mnie z kortu. Był lepszy"

- On zdmuchnął mnie z kortu, to wszystko. Był lepszy w każdym elemencie gry... Ja spisałem się bardzo słabo, ale on był wspaniały i zdecydowanie zasłużył na ten wynik - powiedział Djoković na pomeczowej konferencji prasowej. - To największe zwycięstwo w moim życiu. Novak jest najlepszy na świecie, a ja grałem bardzo, bardzo dobrze. To był najlepszy mecz w moim życiu. To niesamowite, to wspaniałe - powiedział Sonego.

Turniej w Wiedniu obfituje w niespodzianki i sensacje. W ćwierćfinale Andriej Rublow (8. ATP) pokonał 7:6(5), 6:2 Dominika Thiema (3. ATP), a nierozstawiony Kevin Anderson pokonał Daniła Miedwiediewa (4. ATP) 6:4, 7:6(5). W półfinale Rublow zmierzy się właśnie z Andersonem, za to Sanego zagra z Danielem Evansem (33. ATP), który pokonał 7:6(3), 4:6, 6:3 Grigora Dimitrowa (20. ATP). Pula nagród halowego turnieju ATP Tour 500 wynosi 1,409 mln euro.