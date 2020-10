Historyczna porażka Novaka Djokovicia! Jeszcze nigdy nie przegrał tak wysoko

Wyraźnym faworytem tego spotkania był Novak Djoković. To lider rankingu, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii tenisa. Lorenzo Sonego sklasyfikowany jest dopiero na 42. miejscu na świecie. Mimo to Włoch nie dał Serbowi żadnych szans. Po godzinie i 10 minutach mógł cieszyć się z efektownego zwycięstwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Djoković zdyskwalifikowany z US Open. "Słuszna decyzja, ale Serb miał pecha"

Pierwszy set zaczął się od podwójnego przełamania serwisu Djokovicia przez Sonego. Serbski tenisista nie miał nawet jednej szansy na odebranie podania rywalowi. Sonego wykorzystał pierwszą piłkę setową, triumfując 6:2. W drugiej partii Włoch aż trzykrotnie przełamał Djokovicia. Ten co prawda miał sześć break pointów przy serwisach Sonego, ale żadnego z nich nie wykorzystał. Przegrał zasłużenie 2:6, 1:6. Co ciekawe, w 2. rundzie w Wiedniu Lorenzo Sonego ograła Huberta Hurkacza. Poszło mu z Polakiem znacznie trudniej niż Djokoviciem, bo wygrał 7:6, 7:6.

Iga Swiątek rozbawiła wszystkich pytaniem o Nadala. Po finale pogratulował Djoković

Pierwsza taka przegrana

To trzecia porażka Novaka Djokovicia w tym roku. Wcześniej został zdyskwalifikowany w 4. rundzie US Open w meczu z Pablo Carreno-Bustą oraz przegrał w finale Roland Garros z Rafaelem Nadalem. Jednocześnie to pierwsza porażka Serba w karierze z zawodnikiem, który do turnieju dostał się jako szczęśliwy przegrany. Sonego do imprezy głównej w Wiedniu przebijał się przez eliminacje. W ostatniej rundzie eliminacyjnej przegrał z Aljazem Bedene, ale i tak awansował, bo z turnieju wycofało się kilku zawodników. Gdyby nie ta okoliczność, Włoch nie mógłby w piątek rywalizować z Djokoviciem i odnieść tak spektakularnego zwycięstwa.

Jak informuje znany dziennikarz tenisowy Enrico Maria Riva, to pierwsza porażka Djokovicia w karierze, gdy w spotkaniu wygrał mniej niż cztery gemy. Chodzi o mecze do dwóch wygranych setów, bo w Australian Open 2005 przegrał z Maratem Safinem 0:6, 2:6, 1:6.

Żółty koszmar Rolanda Garrosa. Gwiazdy są wściekłe, Iga Świątek tylko się uśmiecha

Niesamowita statystyka Sonego

Sonego wygrał zasłużenie z Djokoviciem, o czym świadczy także statystyka winnerów - niemuszonych błędów. Włoch był na plusie (26-12), a Serb na wyraźnym minusie (7-25). W półfinale w Wiedniu Lorenzo Sonego zagra z lepszym z pary Gregor Dimitrow - Daniel Evans.