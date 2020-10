Porażka Huberta Hurkacza w Wiedniu po wyrównanym spotkaniu

Hubert Hurkacz przystępował do meczu z Lorenzo Sonego (42. ATP) po wygranej w 1. rundzie z Węgrem Attilą Balazsem (88. ATP) 6:3, 7:5. Spotkanie z Włochem zaczął źle, tracąc serwis przy stanie 2:2. Sonego podawał przy 5:4, by zakończyć pierwszego seta, ale zmarnował okazję. Polak zdołał go przełamać i doprowadzić do tie-breaka. W nim prowadził 4:1, miał nawet piłę setową, ale przegrał partię 6:7(6).

W drugim secie nie doszło do przełamań. O losach partii znów musiał zadecydować tie-break. W nim Hurkacz przegrał od stanu 2:3 dwa serwisy. Sonego wygrał 7:6(2), a całe spotkanie 2:0.

Hurkacz mógł zmierzy się z Djokoviciem

Polak może żałować tej porażki, tym bardziej że w kolejnym spotkaniu zmierzyłby się z Novakiem Djokoviciem. To Serb będzie rywalem Lorenzo Sonego w ćwierćfinale w Wiedniu. Hurkacz z Austrii uda się do Paryża, gdzie 31 października rozpocznie się turniej Masters.

Dla polskiego zawodnika kończący się sezon nie jest udany. Odpadł m.in. w 2. rundzie Australian Open, 1. rundzie Roland Garros i 2. rundzie US Open. Niedawny ćwierćfinał w Kolonii to jeden z jego najlepszych wyników w ostatnich 12 miesiącach. 23-latek mimo to utrzymuje 31. miejsce w rankingu ATP. Jest obecnie najwyżej sklasyfikowanym polskim tenisistą.