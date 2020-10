Iga Świątek przeszła drugi test na obecność COVID-19

Po wielkim sukcesie w Paryżu Iga Świątek została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Do Pałacu Prezydenckiego udała się w piątek wraz z członkami sztabu. Dzień później podano, że prezydent jest zakażony koronawirusem. Świątek udała się na 10-dniową kwarantannę, podczas której jest regularnie badana. W niedzielę miała negatywny wynik na obecność COVID-19.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wygrała turniej i zakład. Czy jej trener... wydepiluje klatkę piersiową?

Jest najnowszy ranking WTA! Iga Świątek wciąż na najlepszym miejscu w karierze

- Świątek czeka na wynik drugiego testu na obecność koronawirusa. Będzie najwcześniej w czwartek, a może dopiero w piątek - informuje portal "Interia".

Jak potwierdza Piotr Sierzputowski, trener Polki, od wyniku testu zależą przygotowania Świątek. Wpływ na jej treningi będzie miała także decyzja rządu ws. ewentualnego lockdownu. - Trener powiedział, że myślał o przygotowaniach w Dubaju, ale tam też jest coraz gorzej. Dodał jednak, że jeśli Iga będzie mieć wynik negatywny, to w niedzielę wyjedzie do Austrii na kilka dni na testy. Potem nastąpi powrót do Warszawy i dopiero w kolejnym etapie wyjazd do ciepłych krajów, jeśli gdziekolwiek będzie to możliwe i bezpieczne - czytamy.

Jest najnowszy ranking WTA! Iga Świątek wciąż na najlepszym miejscu w karierze

Iga Świątek wciąż utrzymała się na 17. miejscu w rankingu WTA. Po niedzielnym turnieju w Ostrawie zmian nie zanotowano również w pierwszej dziesiątce najlepszych tenisistek. Więcej informacji znajdziecie TU.

Fala hejtu wobec Świątek po spotkaniu z Andrzejem Dudą. "Nikt rozsądny nie powinien kwestionować"