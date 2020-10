Są wyniki pierwszych testów Igi Świątek i jej sztabu. Kolejne we wtorek

Po wielkim sukcesie w Paryżu Iga Świątek została odznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Do Pałacu Prezydenckiego udała się w piątek wraz z członkami sztabu. Dzień później podano, że prezydent jest zakażony koronawirusem.

Zobacz wideo Świątek wygrała Roland Garros. "Kiedyś przetrwała mentalny kataklizm"

Iga Świątek na kwarantannie

Jak poinformował w sobotę Tomasz Świątek w "Dzień dobry TVN": "Robiliśmy testy, mam nadzieję, że wyniki będą negatywne. Już teraz musimy kombinować, co dalej". Zdaniem WP Sportowe Fakty, tenisistka i jej współpracownicy są zdrowi. 19-latka na Twitterze dodała, że kolejne testy przejdą we wtorek.

- Jesteśmy odpowiedzialni społecznie i przechodzimy 10-dniową kwarantannę. Odwołaliśmy wszystkie aktywności, jakie miała zaplanowane Iga - powiedziała rozmowie z WP SportoweFakty Paulina Wójtowicz, menadżerka tenisistki.

Świątek i jej sztab od dawna przechodzą testy co kilka dni. Mistrzyni Roland Garros zdradziła po powrocie do kraju, że w ciągu dziewięciu tygodni miała ponad 20 testów. Iga Świątek odpoczywa obecnie po triumfie w Paryżu, ale niebawem będzie musiała rozpocząć przygotowania do przyszłego sezonu. Jej wizyta w Pałacu Prezydenckim spotkała się z falą krytyki ze strony kibiców.

