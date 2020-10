Nieoficjalnie: Iga Świątek bez kwarantanny po spotkaniu z Dudą. Sanepid komentuje

Iga Świątek odebrała w piątek od Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi za zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa. Prezydent odznaczył także jej ojca, Tomasza Świątka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W sobotę Kancelaria Prezydenta podała, że Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. Świątek i jej tata udali się na kwarantannę domową. Jak poinformował Tomasz Świątek w "Dzień dobry TVN": "Robiliśmy testy, mam nadzieję, że wyniki będą negatywne. Już teraz musimy kombinować, co dalej".

Tenisistka i jej ojciec czekają na wyniki testów. Jak informuje RMF FM, bez względu na ostateczne wyniki nie będzie formalnej kwarantanny dla Igi Świątek. - Sanepid nie zdecydował o kwarantannie Igi Świątek, bo - jak uznał - wszyscy podczas spotkania byli w maseczkach, utrzymywali dystans i zdezynfekowali ręce. Według sanepidu zachowanie tych środków ostrożności wystarczy, mimo że podczas uroczystości Iga Swiątek musiała podejść do prezydenta, by odebrać odznaczenia. Wymieniła też kilka zdań z Andrzejem Dudą - donosi RMF FM.

- Ten kontakt trwał kilkanaście sekund. Mieli maseczki i rękawiczki - przekazał reporterowi RMF FM pracownik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pytanie, jak to się ma do osób, które przebywają na kwarantannie, a często nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną - np. całe rodziny, gdy w klasie dziecka wykryto jeden pozytywny wynik testu. GIS twierdzi, że są to "sytuacje nieporównywalne". Od początku pandemii objętych kwarantanną zostało ponad 440 tys. osób. Zakażonych jest już ponad 254 tys. osób, a zmarło ponad 4400 osób.

Iga Świątek odpoczywa obecnie po triumfie w Roland Garros, ale niebawem będzie musiała rozpocząć przygotowania do przyszłego sezonu.

