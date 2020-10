Już wiadomo, o czym Iga Świątek rozmawiała z Rafaelem Nadalem. Hiszpan pod wrażeniem

Iga Świątek, która zawsze chciała się spotkać z Rafaelem Nadalem, porozmawiała z Hiszpanem online. - OMG [o mój Boże - dop. red.], spotkałam się online z Rafaelem Nadalem (przepraszam za niefortunne zdjęcie). Marzenia się spełniają - napisała Polka na Twitterze, której idolem jest właśnie hiszpański tenisista.

Świątek wygrała kobiecy Roland Garros, a u panów triumfował Nadal - w dodatku oboje triumfowali bez straty ani jednego seta. Polka pogratulowała Hiszpanowi , ale jak mówił w rozmowie ze Sport.pl trener Polki, Piotr Sierzputowski, do teraz czekała, aż się odwdzięczy.

Nadal odwdzięczył się Świątek. Wiadomo, o czym rozmawiali

Od zakończenia turnieju minęło kilkanaście dni, ale Nadal w końcu odwdzięczył się Świątek. Obydwoje porozmawiali podczas wideokonferencji. - Chciałbym ci pogratulować, jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałaś. Nie miałem okazji zrobić tego wcześniej. Grałaś bardzo dobrze - powiedział Nadal do Świątek.

I dodał: Kontynuuj pracę. Jak się czujesz? Odpoczęłaś trochę?

Świątek odpowiedziała, że obecnie przebywa nad morzem, ale niedługo wraca do pracy [co jest już nieaktualne ze względu na konieczność przejścia kwarantanny - Polka miała kontakt z prezydentem Andrzejem Dudą, który jest zakażony koronawirusem]. Wzmianka o powrocie do treningów i planach występu w Australian Open wzbudziły uśmiech Nadala. Hiszpan zdawał się być pod wrażeniem zapału Świątek.

