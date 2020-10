Novak Djoković spacerował z psem po Belgradzie, nagle zobaczył dzieci. Mistrz [WIDEO]

Novak Djoković mieszka na stałe w Monte Carlo, ale w ostatnich dniach przyjechał na chwilę do ojczyzny. Lider rankingu ATP odwiedził rodzinny Belgrad. Gdy wieczorem spacerował z psem, natrafił na grupkę dzieci, które grała w tenisa. Djoković postanowił udzielić młodym zawodnikom kilku rad.

Zobacz, jak Djoković gra z dziećmi w tenisa

Gdy rozniosła się wieść, że serbski tenisista gra z dziećmi na ulicy, od razu przybyło wielu fanów Djokovicia, by móc zobaczyć go z bliska. Do internetu trafiło wideo, na którym widać, jak gwiazdor tenisa trenuje najmłodszych.

Djoković aktualnie odpoczywa po Roland Garros. W Paryżu doszedł do finału, w którym przegrał dość gładko z Rafaelem Nadalem 0:3 w setach. Do stolicy Francji Serb wróci prawdopodobnie na początku listopada na turniej Masters w hali. Następnie weźmie jeszcze udział w kończącym sezon Turnieju Mistrzów, który od połowy listopada rozpocznie się w Londynie. Z powodu pandemii koronawirusa odwołano wiele imprez tenisowych, m.in. w Moskwie i Sztokholmie. Po Londynie zawodnicy będą mieli przerwę do stycznia, gdy wrócą na korty w Australii.

