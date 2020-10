Iga Świątek świadoma wyzwań. "Chyba żaden zawodnik w Polsce nie był w takiej sytuacji"

Iga Świątek po triumfie w Roland Garros stała się bardzo popularna w naszym kraju. 19-latka ma tego świadomość. - Nigdy w takiej sytuacji nie byłam. Chyba żaden zawodnik w Polsce nie był, bo na przykład Robert Lewandowski, czyli nasz najlepszy polski sportowiec, największe sukcesy zaczął odnosić trochę później niż w wieku 19 lat. Nie jestem więc w stanie zaczerpnąć doświadczenia od innych. Postaram się być gotowa na wszystko. Kluczem będzie dystans do sytuacji - powiedziała Świątek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Iga Świątek świadoma oczekiwań

19-latka z Raszyna jest pierwszym polskim tenisistą w historii, który w singlu wygrał turniej wielkoszlemowy. Uczyniła to bardzo szybko, już w siódmym swoim starcie w Wielkim Szlemie. Świątek stara się zachowywać dystans do obecnej sytuacji. Nie zamierza ulegać presji i oczekiwaniom. - Mam dopiero 19 lat. Nie na każdym turnieju będzie kolorowo. Oczekiwania będę musiała trzymać w ryzach - dodała.

Mistrzyni Roland Garros sklasyfikowana jest obecnie na 17. miejscu w rankingu WTA. To jej najwyższa pozycja w karierze. Świątek zakończyła już sezon. Obecnie odpoczywa, by następnie zacząć przygotowania do sezonu 2021.

