Problemy zdrowotne Huberta Hurkacza. Musiał wycofać się z turnieju

Z powodu pandemii zmieniony został kalendarz ATP. Do terminarza dołączyły dwa nowe turnieje w tym samym mieście - w Kolonii. Rozgrywane są jeden po drugim, tydzień po tygodniu. W pierwszym z nich zwyciężył reprezentant gospodarzy Alexander Zverev. Hurbert Hurkacz odpadł w ćwierćfinale po porażce z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem. Polak szykował się do drugiej imprezy w Niemczech, ale musiał się z niej wycofać. Jak poinformował na Twitterze, walczy z zatruciem.

Hurkacz wróci w Wiedniu

Jednocześnie Polak zadeklarował, że niebawem wróci na kort. Ma to nastąpić podczas turnieju w Wiedniu, który rusza już 24 października. Podczas drugiej imprezy w KoloniiHurkacz miał rywalizować w 1. rundzie z włoskiem tenisistą Jannikiem Sinnerem.

Dla polskiego zawodnika kończący się sezon nie jest udany. Odpadł m.in. w 2. rundzie Australian Open, 1. rundzie Roland Garros i 2. rundzie US Open. Ćwierćfinał w Kolonii to jeden z jego najlepszych wyników w ostatnich 12 miesiącach. 23-latek mimo to utrzymuje 31. miejsce w rankingu ATP. Jest obecnie najwyżej sklasyfikowanym polskim tenisistą.

