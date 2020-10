Prawie połowa Polaków uważa, że Świątek zdominuje światowy tenis. Wielka presja

Badanie rozpoczęto w niedzielę, dzień po historycznym triumfie Igi Świątek, która triumfowała we wspaniałym stylu na kortach Roland Garros. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie Polaków (N = 3809) ze względu na płeć i wiek (18-54 lata) za pomocą badania Omnibusowego.

Skok popularności Igi Świątek po Roland Garros

61,2 procent badanych zadeklarowało, że wie, kim jest Iga Świątek. 38,8 procent przyznało, że jej nie zna. Polacy jednak zgodnie uważają, że wygrana we French Open to wielki sukces. 57,3 procent badanych oceniło to za historyczny sukces, 27,3 procent za wielki, 11,9 procent za epokowy i tylko 3,4 procent za "normalny".

Wśród Polaków panuje również duży optymizm, jeśli chodzi o przyszłość i karierę polskiej zawodniczki. 47,1 procent respondentów uznaje, że Świątek "powalczy przez kilka sezonów", a 44,3 procent, że "zdominuje światowy tenis". Tylko 5,2 procent badanych uważa, że Polka jest gwiazdą jednego sezonu, a 3,4 procent, że ten turniej był przypadkiem.

Polacy dumni z Igi Świątek

- Iga Świątek z impetem wdarła się nie tylko do finału French Open, ale i do świadomości Polaków. Oglądalność telewizyjna kolejnych meczów rosła skokowo a zainteresowanie Polką wzrastało. Po finale na kortach Roland Garros dumę narodową odczuwało prawie 46 procent naszych rodaków, a do wzruszenia przyznało się aż 33 procent ankietowanych. Z punktu widzenia marketingowego interesujący jest także zbiór cech i atrybutów, które Polacy łączą z zawodniczką. Wśród 45 badanych cech dominują takie jak pracowitość, solidność, waleczność, dynamika. Ale w badaniach wysoko plasuje się także odwaga i śmiałość. Ogólnie według badanych osób przyszłość Igi rysuje się w dobrych barwach. W barwach biało-czerwonych – powiedział Grzegorz Kita, prezes Sport Management Polska, firmy, która współtworzyła badanie.

Polacy masowo zaczną uprawiać tenis?

Badanym zadano także pytanie, czy po sukcesie Igi Świątek, wyślą swoje dzieci na tenisowe treningi. 75,9 procent odpowiedziało, że tego nie zrobi, 8,1 procent zadeklarowało, że się na to zdecyduje, a 16 procent się poważnie nad tym zastanawia.

Kolejnym pytaniem, było "gdzie Polacy śledzili finałowy mecz Polki". Jaki były odpowiedzi? 47,1 procent oglądało w telewizji, 44,3 procent w internecie, 5,2 procent czytało relację tekstową na żywo, a 3,4 procent słuchało transmisji w radiu.

