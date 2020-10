Hubert Hurkacz walczył i odrobił straty z 13. rakietą świata. Potem nastąpiło załamanie

Już pierwszy gem spotkania przyniósł wielkie emocje. Aż 17 piłek zajęło Hurkaczowi obronienie własnego podania. Roberto Bautista-Agut miał już trzy szanse, żeby przełamać Polaka, ale ten skończył gema, choć dopiero przy piątej okazji. W kolejnym gemie serwisowym Hiszpan wykorzystał kolejne problemy Hurkacza i po trzecim break poincie przełamał Polaka.

Przegrany tie-break pierwszego seta

Hurkacz odegrał się przy stanie 4:5. Pewnie wygrał gema serwisowego Bautisty-Aguta po czterech piłkach i odrobił przełamanie. Doszło do tie-breaka, ale w nim lepszy był trzynasty tenisista świata. Przełamał Hurkacza już pierwszą piłką, co Polak odrobił przy stanie 0:2. Później Hiszpanowi udało się to zrobić ponownie, na 5:4 i dwie piłki później wykorzystał jedyną piłkę setową.

19 piłek w jednym gemie i przełamanie za piątym razem

Druga partia także była wyrównana. W pierwszych dziewięciu gemach szanse na przełamanie miał jednak tylko Bautista-Agut i to dwukrotnie. Żadnej z nich jednak nie wykorzystał. Później swoje dwa break pointy zmarnował Hurkacz. Przy stanie 5:5 i 30:40 pierwszą piłkę meczową miał Hiszpan, ale Polak się obronił.

Jedenasty gem tego seta okazał się najdłuższym i najważniejszym. 19 piłek, serwował Bautista-Agut, a Polak nie wykorzystał kolejnych cztery możliwości przełamania rywala. Dopiero przy piątej udało mu się skończyć tę wykańczającej część drugiej partii, a kilka minut wygrać seta 7:5 i doprowadzić do wyrównania w wyniku całego spotkania.

Porażka do zera w trzecim secie. Hurkacza odpadł z turnieju w Kolonii

W trzecim secie Hurkacz wydawał się wyczerpany, a jego rywal odzyskał siły i zaczął dominować. Stracił własne podanie w drugim i czwartym gemie, a Bautista-Agut wykorzystywał już pierwszy break pointy w obu tych sytuacjach. Przy stanie 0:4 Polak starał się jeszcze odrabiać straty i w piątym gemie miał trzy szanse na przełamanie swojego przeciwnika, ale każdą zmarnował, a Hiszpan tylko powiększył swoje prowadzenie.

Bautista-Agut przełamał Hurkacza w jego kolejnym gemie serwisowym i zakończył spotkanie trzecim setem wygranym 6:0. Dzięki tej wygranej trzynasty zawodnik rankingu ATP awansował do półifnału turnieju w Kolonii, w którym zagra z 22. na świecie Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime.

