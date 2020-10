Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału! Może zagrać z 13. rakietą świata

Hurkacz na początku pierwszego seta spotkania miał duże problemy. 268. na świecie Zwieriew dostał aż pięć szans, żeby go przełamać w trakcie pierwszego i piątego gema spotkania. Za każdym razem Polak się bronił i sam wykorzystał jedynego break pointa w secie - przy stanie 5:4 i 40:30, co sprawiło, że wygrał także pierwszą partię 6:4.

W drugiej już raz zdarzyło mu się przegrać gema przy swoim serwisie, ale ważniejsze, że umiał ugrać dwa przeciwko podającemu rywalowi. Zrobił to przy stanie 3:1, obejmując prowadzenie w secie i na 4:2, wracając do przewagi po odrobieniu strat przez rywala. Przy stanie 5:3 zrobiło się gorąco. Zwieriew miał dwa break pointy, ale ponownie nie potrafił ich wykorzystać i Polak doprowadził do równowagi. Potem nie wykorzystał pierwszej piłki meczowej, ale drugą skończył seta i wygrał go 6:3, a cały mecz 2:0.

Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju w Kolonii i w kolejnym meczu zmierzy się z lepszym z pary Gilles Simon i Roberto Bautista-Agut. Francuz to 57. zawodnik światowego rankingu, a Hiszpan jest w nim 13. To pozycja o 18 miejsc wyższa niż w przypadku Hurkacza. Misza Zwieriew, którego pokonał Polak to prywatnie brat siódmego zawodnika rankingu ATP i finalisty tegorocznego US Open, Alexandra Zwieriewa.

