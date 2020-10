Tenisista został ukarany za pójście do toalety. "Nikt mi nic nie powiedział, k***"

Zamieszanie wybuchło po tym, jak Ilja Iwaszka zrobił sobie przerwę na toaletę w drugim secie. Było 3:2 dla Adriana Mannarino, gdy Białorusin wezwał lekarza, a następnie udał się do łazienki. Po powrocie na kort Iwaszka pokłócił się z sędzią i kierownikiem turnieju. Powiedział, że poprosił o przerwę medyczną. Usłyszał, że przerwy takiej nie można wykorzystywać na wizytę w łazience.

Kłótnia o toaletę

Wywiązała się żywa dyskusja. Białoruski tenisista nie chciał dać za wygraną, usłyszał od kierownika: „Przestrzegam zasad”. - Ale jakich zasad? To jest nienormalne. Jak to możliwe? Kara za wyjście do toalety? - pytał coraz bardziej podirytowany zawodnik. W fali wściekłości obraził sędziego i kierownika. Otrzymał za to karę w postaci utraty gema. - Nikt mi nic nie powiedział, k*** - krzyczał po otrzymaniu kary.

Iwaszka stracił gema i przegrywał 2:4. Mimo to wygrał całe spotkanie 6:3, 7:6(6) w ramach 1. rundy imprezy w Sankt Petersburgu.

