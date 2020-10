Eksperci zachwyceni Igą Świątek. Wskazali podobieństwa do Rafaela Nadala

W sobotę Iga Świątek zwyciężyła w Roland Garros. Tym samym została pierwszym polskim singlistą w historii, który triumfował w turnieju wielkoszlemowym. Naszą tenisistką zachwycają się komentatorzy i eksperci z całego świata. Sven Groeneveld, były szkoleniowiec m.in. Marii Szarapowej i Any Ivanović, uważa, że Świątek może być w czołówce przez najbliższe lata.

Zobacz wideo Świątek wygrała Roland Garros. "Kiedyś przetrwała mentalny kataklizm"

Iga Świątek porównywana do Rafaela Nadala

- Iga Świątek będzie w czołowej dziesiątce WTA przez co najmniej pięć najbliższych lat - powiedział Groeneveld w rozmowie z "New York Times". Holender dodał, że jego zdaniem przewaga Polki nad rywalkami tkwi w przygotowaniu mentalnym do gry. Na współpracę Świątek z psycholog Darią Abramowicz zwraca także uwagę Christopher Clarey, znany dziennikarz zajmujący się tenisem w "New York Times". To m.in. dzięki Abramowicz rozwinęła się kariera 19-letniej Polki.

Clarey zauważa, że dobre przygotowanie mentalne to jeden z aspektów, który łączy Igę Świątek z Rafaelem Nadalem. Drugi to wiek, oboje pierwszy raz wygrali Roland Garros w wieku 19 lat. Polka i Hiszpan słyną także z podobnego zagrania - topspingowego forhenda. Jedyna różnica w tym, że Nadal wykonuje go lewą ręką, a Świątek prawą.

- Od strony technicznej to na pewno forhend w stylu Rafaela Nadala. W finale kilka razy przecierałem oczy ze zdumienia, bo ona grała ten forhend i piłka odbijała się mniej więcej na linii serwisowej, nie było to bardzo głębokie uderzenie o niesamowitej precyzji, ale rotacja tego zagrania była taka, że Sofią Kenin nie wiedziała w ogóle, co z tym ma zrobić. Jak odbiła jedną lub drugą piłkę, to już trzeciej nie potrafiła. Iga grała tak już w czasach juniorskich. Zagrywała z tą nietypową rotacją, niezwykle rzadko spotykaną w kobiecym tenisie - mówił w rozmowie ze Sport.pl. Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu.

