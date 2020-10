Federer napisał do Nadala wyjątkowe słowa. "To dla mnie prawdziwy zaszczyt"

6:0, 6:2, 7:5 - Rafael Nadal nie dał żadnych szans Novakowi Djokoviciowi w niedzielnym finale Roland Garros. Imponujący w jego wykonaniu był zwłaszcza pierwszy set - dopiero po raz szósty w historii spotkanie finałowe turnieju wielkoszlemowego zaczęło się od zwycięstwa do zera w 1. secie. Hiszpański tenisista przy okazji przeszedł do historii z kilku innych względów.

Nadal wyrównał rekord Federera. "To dla mnie prawdziwy zaszczyt, móc mu pogratulować"

Nadal przede wszystkim wyrównał rekord Rogera Federera pod względem wygranych wielkoszlemowych turniejów. Po niedzielnym triumfie Nadala obaj zawodnicy mają po 20 tytułów. Dodatkowo Hiszpan udowodnił, że jest niekwestionowanym królem paryskich kortów. Wygrał Roland Garros po raz 13., a jego statystyka spotkań jest imponująca: wygrał aż 100 spotkań, a przegrał zaledwie dwa! W tym czasie wygrał 298 setów, tracąc zaledwie 27 (92 procent) i wygrał 1937 gemów, przegrywając 967 (67 procent).

Tak wspaniałych osiągnięć 34-latkowi pogratulował wspomniany Federer, który już nie jest samodzielnym liderem rankingu największej liczby wielkoszlemowych zwycięstw. - Zawsze darzyłem największym szacunkiem mojego przyjaciela Rafę, jako człowieka i jako mistrza. Jako najwięksi rywale przez wiele lat, popychaliśmy się wzajemnie do bycia lepszymi. W związku z tym to dla mnie prawdziwy zaszczyt pogratulować mu 20. wielkoszlemowego zwycięstwa - napisał Szwajcar na Twitterze.

I dodał: - To wyjątkowe, że on wygrał Roland Garros aż 13 razy, co jest jednym z największych osiągnięć w sporcie. Gratuluję także jego zespołowi, ponieważ nikt nie byłby w stanie dokonać czegoś takiego sam. Mam nadzieję, że "20", to dla kolejny krok do kontynuowania drogi dla nas obydwu. Brawo Rafa. Zasłużyłeś na to.

