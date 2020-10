Iga Świątek wysłała wiadomość do Nadala. "Czy w ogóle mogę to powiedzieć?"

Iga Świątek w sobotę wygrała finał kobiecego turnieju z Sofią Kenin 6:4, 6:1. Polka nie dała żadnych szans wszystkim siedmiu rywalkom, wygrywając turniej bez straty żadnego seta! Jej wyczyn powtórzył w niedzielę Rafael Nadal, który również nie przegrał seta w drodze do triumfu, pokonując w finale Novaka Djokovicia 6:0, 6:2, 7:5. Był to jego 13. triumf na paryskich kortach i 20. w turniejach wielkoszlemowym, dzięki czemu wyrównał rekord Rogera Federera >>

Iga Świątek gratuluje Nadalowi. "To niesamowite"

- Gratulacje Rafael Nadal! To niesamowite, że mogę tak jakby dzielić to doświadczenie razem z tobą. Czy w ogóle mogę to powiedzieć? - napisała nieśmiało Świątek na Twitterze.

Hiszpański tenisista jest idolem 19-letniej Polki. Po ćwierćfinałowym spotkaniu z Martiną Trevisan Świątek tuż po wywiadzie pytała nawet, czy po niej gra Nadal - gdy usłyszała odpowiedź twierdzącą, to od razu się ucieszyła i podniosła kciuki do góry. - Był jedynym tenisistą, którego oglądałam, gdy byłam młodsza. Bardzo go lubię. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze i mam nadzieję, że wygra w tym roku po raz kolejny Rolanda Garrosa - mówiła w rozmowie dla Red Bull Polska jeszcze przed wyjazdem do Paryża.

