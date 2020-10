Zachwycona Iga Świątek pochwaliła się "nową przyjaciółką"! Fani zachwyceni

Iga Świątek przeszła przez Roland Garros jak burza, nie tracąc ani jednego seta we wszystkich siedmiu spotkaniach i przegrywając zaledwie 28 gemów, co jest ex aequo drugim najlepszym wynikiem w historii paryskiej imprezy. Francuzi są zachwyceni Polką, pisząc m.in., że "jest nie z tej planety" >>

Iga Świątek wreszcie może zobaczyć Paryż

- Ja i moja nowa przyjaciółka... Jestem szczęśliwa, że mogę trzymać piękny Puchar Suzanne Lenglen i wreszcie móc cieszyć się z pobytu w Paryżu z innej perspektywy, aniżeli hotelowego pokoju - napisała na Twitterze szczęśliwa Świątek. "Pasujecie do siebie", "dziękuję za cudowne emocje i twoje wspaniałe mecze", piszą zachwyceni kibice.

- Tak trudno opisać mi, jak wyjątkowy jest dla mnie ten dzień. Osiągnięcie czegoś, co wydawało się tak odległe, jest tak dziwne... Ale tak... Udało się. Jestem zwyciężczynią turnieju wielkoszlemowego - napisała Świątek na Twitterze na gorąco po sobotnim spotkaniu.

