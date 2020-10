Rafael Nadal rozbił Djokovicia w finale! 6:0 w I secie! Hiszpan śrubuje rekord Roland Garros

Takiego pierwszego seta w finale turnieju wielkoszlemowego nie było od 16 lat i starcia Rogera Federera z Rafaelem Nadalem na Wimbledonie. Hiszpan nie dał Novakowi Djokoviciowi żadnych szans i w 46 minut wygrał wszystkie sześć gemów. Taki początek miało jedynie pięć innych spotkań finałowych, a takiej przewagi nie wykorzystał tylko Guillermo Coria, który w czerwcu 2004 roku przegrał finał RG (6:0, 6:3, 4:6, 1:6, 6:8).

Jednocześnie pierwszy set nie był aż tak jednostronny, jak mogłoby się wydawać. Aż pięć z nich kończyło się grą na przewagi, ale za każdym razem to Nadal okazywał się lepszy, wygrywając 32 punkty przy 19 Djokovicia. Po długiej grze na przewagi Djoković wygrał pierwszego gema drugiego seta, ale potem przegrał pięć kolejnych gemów, z czego dwa na przewagi przy własnym serwisie. Zdołał jeszcze ugrać gema na 2:5, ale nie dał rady odwrócić losów tego seta.

W trzecim rywalizacja była bardzo wyrównana. Przy stanie 2:2 Djoković został przełamany przez Nadala, ale chwilę później Serb wyrównał wynik na 3:3 po grze na przewagi. Bardzo emocjonujący był dziewiąty gem przy serwisie Djokovicia: Nadal miał okazję, by przełamać Serba, ale nie wykorzystał break-pointa i numer 1. rankingu ATP wygrał gema na 5:4. Przy swoim serwisie Nadal nie dał rywalowi szans i wygrał go do 15, doprowadzając do wyniku 5:5.

Przełomowy moment miał miejsce w kolejnym gemie: Djoković po nieczystym bekhendzie przegrywał 15:40, a następnie popełnił podwójny błąd serwisowy, dzięki czemu Nadal serwował na wygranie meczu! Hiszpan pewnie wygrał trzy piłki i miał trzy piłki meczowe, wykorzystując już pierwszą z nich asem serwisowym!

Rafael Nadal wyrównał rekord Rogera Federera i ucieka Djokoviciowi

Dla Rafaela Nadala to już 20. wielkoszlemowy triumf w karierze i 13. (!) na paryskich kortach, dzięki czemu wyrównał rekord Rogera Federera! Na trzecim miejscu znajduje się Novak Djoković z 17. takimi triumfami. Dla Hiszpana było to również 27. wygrane starcie z Djokoviciem, ale jego bilans starć z Serbem jest negatywny, bo ten wygrał o dwa spotkania więcej. Na Roland Garros Nadal wygrał jednak siedem z ośmiu takich spotkań.