Francuskie media zachwycone Igą Świątek! "Nie jest z naszej planety"

Iga Świątek straciła tylko 28 gemów w siedmiu meczach na kortach ziemnych w Paryżu podczas turnieju Roland Garros, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii - od Polki lepsza pod tym względem jest tylko Steffi Graff, która w 1988 roku przegrała zaledwie 20 gemów w drodze po wielkoszlemowy tytuł French Open. Nic więc dziwnego, że Francuzi są zachwyceni Polką.

- Iga Świątek ze swoją niezwykłą świeżością, wyrazistością i prostotą podbiła serca - pisze "L'Equipe" w tekście zatytułowanym "Giga Iga", zachwycając się 19-letnią Polką. "Świątek nie ma najlepszego bekhendu, forhendu czy serwisu, ale ze wszystkiego korzysta doskonale. Jest unikatowa, bo nie stara się być kolejną Sereną Williams, Marią Szarapową, Agnieszką Radwańską czy jak jej idol Rafael Nadal, którego stale ogląda. Swoją świeżością i spontanicznością sprawiła, że można było zapomnieć, że stadion był niemalże pusty" - czytamy.

"Nieustraszona" Świątek jest nie z tej planety

- Dziewczyna z Warszawy weszła do finału jak do swojego ogrodu. Sofia Kenin jak wszystkie pozostałe jej rywalki mogła jedynie podziwiać jej dominację - zachwyca się "Le Monde". RFI - czyli Radio France Internationale - nazywa Świątek "nieustraszoną" i zwraca uwagę na to, że może stać się jedną z kolejnych gwiazd kobiecego tenisa, w której panuje obecnie bezkrólewie. Za to na antenie francuskiego Eurosportu można było usłyszeć, że "Świątek nie jest z naszej planety, tylko jest Marsjanką".

