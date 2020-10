Iga Swiątek rozbawiła wszystkich pytaniem o Nadala. Po finale pogratulował Djoković

Iga Świątek wygrała turniej singla podczas French Open i została pierwszą Polką ze zwycięstwem w Wielkim Szlemie. Tenisistka po spotkaniu nie ukrywała, że interesuje ją także męski finał na kortach Rolanda Garrosa. Po swoim meczu otrzymała gratulacje od jednego z jego uczestników - Serba Novaka Djokovicia.

Zobacz wideo Świątek wygrała Roland Garros. "Kiedyś przetrwała mentalny kataklizm"

Świątek podziękowała za gratulacje od Djokovicia i życzyła mu powodzenia w finale

- Gratulacje dla Igi Świątek - napisał Djoković na Twitterze po finale, oznaczając zawodniczkę w swoim wpisie. Polka odpisała kilka godzin później. - Dzięki, mistrzu. Powodzenia jutro - napisała Świątek, która chciała pójść na jego niedzielny mecz finałowy z Rafaelem Nadalem. - Jakie mam plany na najbliższe godziny? Najpierw oficjalna sesja zwycięzców na mieście, na którą pewnie chwila zejdzie, a potem szczerze mówiąc, chciałam iść na męski finał, ale nie wiem, czy będziemy mieli wejściówki - śmiała się Polka w rozmowie na antenie Programu I Polskiego Radia.

Jest fanką Nadala. Przed turniejem życzyła mu kolejnego zwycięstwa na Roland Garros

Polka zazwyczaj deklarowała się jako fanka Rafaela Nadala. Jeszcze na Roland Garros wielką radość sprawili jej organizatorzy, którzy ustawili mecz Hiszpana na korcie centralnym zaraz po jej spotkaniu z Włoszką Martiną Trevisan i zawodniczka minęła się z nim podczas schodzenia z obiektu. Doszło nawet do zabawnej sytuacji, po tuż po wywiadzie na korcie Polka zapytała, czy po niej gra Rafael Nadal? Gdy uzyskała odpowiedź twierdzącą, to od razu się ucieszyła i podniosła kciuki do góry.

- Był jedynym tenisistą, którego oglądałam, gdy byłam młodsza. Bardzo go lubię. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze i mam nadzieję, że wygra w tym roku po raz kolejny Rolanda Garrosa - mówiła w rozmowie dla Red Bull Polska jeszcze przed wyjazdem do Paryża.

Mecz finałowy singla mężczyzn podczas French Open zaplanowano na godzinę 15:00 w niedzielę. Dla Świątek występ w Roland Garros był ostatnim w sezonie, bo nie skorzysta z możliwości zagrania podczas turnieju w Ostrawie, na który przyznano jej dziką kartę. Wróci już w 2021 roku po olbrzymim skoku w rankingu WTA. Dzięki triumfowi w finale Polka awansowała z 53. na 17. miejsce!

