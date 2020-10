Iga Świątek zapytana o Agnieszkę Radwańską. Piękne słowa mistrzyni Roland Garros

Iga Świątek przeszła do historii polskiego tenisa. Została pierwszą singlistką, która wygrała turniej wielkoszlemowy. W sobotę w finale Roland Garros pokonała Amerykankę Sofię Kenin 6:3, 6:1. To niesamowity sukces 19-latki pochodzącej z Raszyna.

Zobacz wideo Świątek wygrała Roland Garros. "Kiedyś przetrwała mentalny kataklizm"

Iga Świątek o Agnieszce Radwańskiej

Świątek od początku kariery porównywana jest do Agnieszki Radwańskiej. Głównie ze względu na narodowość, bo obie prezentowały na korcie zupełnie inny styl gry. W dodatku Radwańska nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego, raz była w finale w Wimbledonie 2012. Świątek po finale Roland Garros została zapytana o Radwańską. - Agnieszka Radwańska nie wygrała turnieju wielkoszlemowego, ale była jedną z najlepszych tenisistek świata przez 12 lat lub dłużej. Wiele osób porównuje mnie do niej, ale nadal muszę dużo zrobić, by być najlepszą tenisistką w historii w moim kraju - przyznała mistrzyni French Open 2020.

Radwańska w karierze wygrała 20 turniejów WTA, w tym m.in. Turniej Mistrzyń i w Miami. Była wiceliderką rankingu. Świątek po sukcesie w Paryżu awansowała na 17. miejsce na świecie, najwyższe w życiu. Dzięki tej pozycji uniknie gry w eliminacjach w najważniejszych turniejach, a w Wielkim Szlemie będzie rozstawiona.

