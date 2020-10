Pierwsze słowa Igi Światek po wygraniu Roland Garros. "Dla mnie to coś szalonego"

Iga Świątek w kapitalnym stylu doszła do finału Rolanda Garrosa. Nie przegrała nawet seta, a w 4. rundzie pokonała byłą mistrzynię turnieju, wiceliderkę rankingu Simonę Halep 6:1, 6:2. Polka jest najniżej sklasyfikowaną finalistą Roland Garros od 1977 roku. Zajmuje 54. miejsce na świecie. Nie była faworytką finałowego spotkania, w którym zmierzyła się z Sofią Kenin. Amerykanka to zwyciężczyni tegorocznego Australian Open, 6. tenisistka rankingu. To był pojedynek dwóch przedstawicielek nowej fali kobiecego tenisa: 19-latki z Raszyna i 21-latki urodzonej w Moskwie, a zamieszkałej na Florydzie - pisał w swoim tekście Dominik Senkowski.

Komentarz Świątek po wygraniu French Open. "Nie wiem, co się dzieje"

Po zakończeniu spotkania Świątek skomentowała ogromny sukces. - Ciężko odpowiedzieć, nie wiem, co się dzieje. Jestem tak szczęśliwa, tak wdzięczna, że moja rodzina dołączyła do mnie. To jest za dużo emocji dla mnie, chciałam wygrać wielkoszlemowy turniej. Chciałam grać agresywnie, bardzo się stresowałam. Nie jestem jakąś specjalistką od takich wystąpień. Nie wiem nigdy komu podziękować. Chciałam podziękować każdej osobie, która przyłożyła się do zorganizowania tej imprezy. Bardzo się cieszę, że możemy sprawić Wam trochę radości, wykonując swoją pracę - mówiła Świątek.

- Dla mnie to coś szalonego. Co roku oglądałam, jak Rafa Nadal podnosił tutaj trofea, a teraz sama występuję w tej roli. Wiem, że w Polsce jest szaleństwo. Wszystkim podziękuję, jak wrócę do kraju. Teraz chcę podziękować najbliższym - kontynuowała polska tenisistka.

- Daria (Abramowicz - psycholog) ma dziś 33. urodziny. To chyba najlepszy prezent, jaki mogłaś dostać. Wielkie podziękowania dla taty i siostry. Po ćwierćfinale mówiłam Wam, że kot będzie oglądał mecz, ale nie było go tutaj. Dziękuję wszystkim, którzy mogli mi towarzyszyć w tej wyjątkowej chwili - zakończyła Świątek.

Światek przeszła do historii tenisa

Iga Świątek wygrywając Rolanda Garrosa, zapisała się w historii światowego tenisa. Została pierwszą nastolatką, która wygrał Rolanda Garrosa od czasu Nadala w 2005 roku. Została pierwszą nastolatką notowaną w rankingu WTA, która wygrała French Open od czasów Ivy Majoli w 1997 roku. Ponadto Polka została pierwszą kobietą, która wygrała RG bez straty seta od czasów Justine Henin w 2006 i 2007 roku! To jednak nie wszystko! Iga Świątek doszła do finału RG, wygrywając wszystkie sety 6:4 albo wyżej. Osiem ostatnich kobiet, które to zrobiły, przegrały finał! Były to Venus Williams, Mary Pierce Steffie Graf, Martina Navratilova, Andrea Jaeger, Wendry Turnbull i Mima Jausovec.

