Gdzie i kiedy oglądać Igę Świątek w finale Roland Garros? Kanał odkodowany dla kibiców

Iga Świątek w sobotę powalczy o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. W sobotę Polka zagra w finale z Sofią Kenin Świątek awansowała do finału niezwykle szybko - jej droga do meczu o tytuł z Sofią Kenin trwała zaledwie 7 godzin i 9 minut. W półfinale pewnie wygrała z Argentynką Nadią Podoroską 6:2, 6:1 i pozostaje bez straty seta od początku turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo "Świątek będzie dominowała na korcie i będzie prowadziła grę"

W historii kobiecego tenisa w finałach Wielkiego Szlema Polki grały czterokrotnie. Trzy razy przegrywała w nich Jadwiga Jędrzejowska, a raz Agnieszka Radwańska. Tenisistka z Krakowa grała w finale Wimbledonu w 2012 roku, kiedy przegrała decydujący mecz z Sereną Williams 1:6, 7:5, 2:6. Rywalką Świątek będzie zwyciężczyni drugiego półfinału - Sofia Kenin.

Eurosport odkodowany przez Canal+. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz?

Fina kobiet zaplanowano go na godzinę 15:00, a mecz odbędzie się na korcie centralnym. Transmisję ze spotkania ponownie będzie można oglądać w kanale otwartym - na TVN, ale również Eurosport 1 i aplikacji Eurosport Player. Platforma Canal+ poinformowała również o odkodowaniu Eurosportu 1, dzięki czemu wszyscy abonenci będą mogli obejrzeć spotkanie. Nawet jeśli nie mają w swoim pakiecie tego kanału. Relację na żywo przeprowadzi także portal Sport.pl.

- Ojcem sukcesu jest tata Igi, Tomasz Świątek. Pamiętam, jak niektórzy go deprecjonowali, trochę się śmiali z niego i z tego jak dąży do celu - mówi Dawid Olejniczak. Były tenisista to także były trener Igi Świątek. W sobotę w Paryżu 19-latka zagra z Sofią Kenin w finale turnieju Roland Garros - pisze w swoim tekście Łukasz Jachimiak.

Przeczytaj także: