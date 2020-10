Nowy turniej tenisowy w kalendarzu. Może w nim zagrać Iga Świątek

Pandemia koronawirusa zdemolowała kalendarz tenisowy w tym roku. Odwołano wszystkie azjatyckie turnieje kobiece, które miały odbyć się jesienią po Roland Garros. To m.in. imprezy w Seulu, Pekinie, Wuhan, Hongkongu i Nanchang. Zrezygnowano nawet z przeprowadzania Turnieju Mistrzyń, który tradycyjnie odbywa się na koniec sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Porównujemy Igę Świątek i Sofię Kenin. "Większą presję będzie odczuwała Iga"

Nowy turniej w kalendarzu WTA

W zamian do piątku w kalendarzu WTA widniał tylko jeden turniej: w Ostrawie w dniach 19-25 października. Przymierzało się do niego wiele tenisistek, bo miała to być jedyna okazja w tym roku po Paryżu, by zagrać w zawodach rangi WTA. Kilka godzin temu władze kobiecego tenisa ogłosiły, że udało się dogadać szczegóły i zorganizowany zostanie jeszcze jeden turniej - w Linzu w dniach 7-15 listopada. W imprezie głównej zagrają 32 tenisistki, a w kwalifikacjach 24. Turniej ma się odbyć z udziałem kibiców (1000 dziennie). W zeszłym sezonie w Linzu triumfowała Cori Gauff. W poprzednich latach najlepsze były m.in. Jana Novotna, Lindsay Davenport, Justine Henin, Petra Kvitova i Angelique Kerber. Niewykluczone, że w austriackim turnieju wystąpi Iga Świątek.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: